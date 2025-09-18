¡Atención, vecinos de Ancón! DNI electrónico GRATIS para este 19 de septiembre: ¿Dónde se podrá tramitar sin costo?

Tener el Documento Nacional de Identidad electrónico actualizado es hoy más necesario que nunca. Sirve no solo como identificación oficial, sino también para trámites digitales, votaciones, servicios del Estado, bancos y mucho más. Pero muchas personas encuentran barreras por costos, tiempo o distancia para acceder al trámite.

Por eso, las municipalidades en diversas zonas de Lima están organizando campañas gratuitas del DNI electrónico para acercar este servicio a los ciudadanos. Ancón es uno de esos distritos que se suma con una jornada especial: la Municipalidad de Ancón organiza este viernes 19 de septiembre de 2025 una campaña para emitir, renovar o actualizar el DNI electrónico sin costo.

Detalles de la campaña en Ancón

Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a. m.

Viernes 19 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a. m. Lugar: Local de OPAMED, frente al Club Chacas, Ancón.

Local de OPAMED, frente al Club Chacas, Ancón. Hasta cuándo: atención hasta agotar los cupos disponibles, no hay garantía de servicio si llegas muy tarde.

DNI electrónico será gratuito para vecinos del distrito de Ancón/ FOTO: Municipalidad de Ancón

Trámites disponibles durante la campaña

En la campaña se habilitan los siguientes servicios, todos sin costo:

Renovación del DNI electrónico

Actualización de datos personales

Duplicado del documento

Cambio de domicilio (presentar comprobante como recibo de luz o agua o constancia de posesión)

Fotografía gratuita incluida para quienes realizan cualquiera de estos trámites.

¿Quiénes pueden acceder?

Niños y adolescentes (menores de edad)

Adultos mayores de 60 años

Vecinos de Ancón que requieran el trámite, sin importar si el DNI ha caducado o está en trámite de duplicado, siempre que cumplan requisitos básicos (documento anterior, comprobante de domicilio en caso de cambio, etc.)

Beneficios del DNI electrónico en Perú