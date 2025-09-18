0
¡Atención, vecinos de Ancón! DNI electrónico GRATIS para este 19 de septiembre: ¿Dónde se podrá tramitar sin costo?

La Municipalidad de Ancón ha anunciado que se gestionó una nueva campaña de DNI electrónico gratuito, con la finalidad de brindar un respaldo a su comunidad.

Daniela Alvarado
DNI: campaña gratuita será este 19 de septiembre gracias a Municipalidad de Ancon
DNI: campaña gratuita será este 19 de septiembre gracias a Municipalidad de Ancon | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
Tener el Documento Nacional de Identidad electrónico actualizado es hoy más necesario que nunca. Sirve no solo como identificación oficial, sino también para trámites digitales, votaciones, servicios del Estado, bancos y mucho más. Pero muchas personas encuentran barreras por costos, tiempo o distancia para acceder al trámite.

DNI: consulta detalles sobre el acceso al documento gratuito

Por eso, las municipalidades en diversas zonas de Lima están organizando campañas gratuitas del DNI electrónico para acercar este servicio a los ciudadanos. Ancón es uno de esos distritos que se suma con una jornada especial: la Municipalidad de Ancón organiza este viernes 19 de septiembre de 2025 una campaña para emitir, renovar o actualizar el DNI electrónico sin costo.

Detalles de la campaña en Ancón

  • Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a. m.
  • Lugar: Local de OPAMED, frente al Club Chacas, Ancón.
  • Hasta cuándo: atención hasta agotar los cupos disponibles, no hay garantía de servicio si llegas muy tarde.
DNI

DNI electrónico será gratuito para vecinos del distrito de Ancón/ FOTO: Municipalidad de Ancón

Trámites disponibles durante la campaña

En la campaña se habilitan los siguientes servicios, todos sin costo:

  • Renovación del DNI electrónico
  • Actualización de datos personales
  • Duplicado del documento
  • Cambio de domicilio (presentar comprobante como recibo de luz o agua o constancia de posesión)
  • Fotografía gratuita incluida para quienes realizan cualquiera de estos trámites.

¿Quiénes pueden acceder?

  • Niños y adolescentes (menores de edad)
  • Adultos mayores de 60 años
  • Vecinos de Ancón que requieran el trámite, sin importar si el DNI ha caducado o está en trámite de duplicado, siempre que cumplan requisitos básicos (documento anterior, comprobante de domicilio en caso de cambio, etc.)

Beneficios del DNI electrónico en Perú

  • Seguridad, accesibilidad y modernización
  • Mayor nivel de seguridad frente a falsificaciones, ya que incorpora elementos tecnológicos modernos como chip criptográfico, código QR y versiones más resistentes.
  • Facilita trámites digitales: permite realizar gestiones en línea más seguras, firma digital, entre otros servicios que requieren verificación tecnológica.
  • Reduce costos para las personas: al eliminar el gasto complementario como el de la foto, transporte a oficinas lejanas, etc. Campañas como la de Ancón ayudan a evitar estos costos.
  • Inclusión: permite que grupos vulnerables como personas mayores, personas con discapacidad, menores, o quienes tienen menos acceso a oficinas de RENIEC, puedan completar sus documentos sin barreras económicas.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

