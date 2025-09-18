- Hoy:
¡Atención, vecinos de Ancón! DNI electrónico GRATIS para este 19 de septiembre: ¿Dónde se podrá tramitar sin costo?
La Municipalidad de Ancón ha anunciado que se gestionó una nueva campaña de DNI electrónico gratuito, con la finalidad de brindar un respaldo a su comunidad.
Tener el Documento Nacional de Identidad electrónico actualizado es hoy más necesario que nunca. Sirve no solo como identificación oficial, sino también para trámites digitales, votaciones, servicios del Estado, bancos y mucho más. Pero muchas personas encuentran barreras por costos, tiempo o distancia para acceder al trámite.
Por eso, las municipalidades en diversas zonas de Lima están organizando campañas gratuitas del DNI electrónico para acercar este servicio a los ciudadanos. Ancón es uno de esos distritos que se suma con una jornada especial: la Municipalidad de Ancón organiza este viernes 19 de septiembre de 2025 una campaña para emitir, renovar o actualizar el DNI electrónico sin costo.
Detalles de la campaña en Ancón
- Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a. m.
- Lugar: Local de OPAMED, frente al Club Chacas, Ancón.
- Hasta cuándo: atención hasta agotar los cupos disponibles, no hay garantía de servicio si llegas muy tarde.
DNI electrónico será gratuito para vecinos del distrito de Ancón/ FOTO: Municipalidad de Ancón
Trámites disponibles durante la campaña
En la campaña se habilitan los siguientes servicios, todos sin costo:
- Renovación del DNI electrónico
- Actualización de datos personales
- Duplicado del documento
- Cambio de domicilio (presentar comprobante como recibo de luz o agua o constancia de posesión)
- Fotografía gratuita incluida para quienes realizan cualquiera de estos trámites.
¿Quiénes pueden acceder?
- Niños y adolescentes (menores de edad)
- Adultos mayores de 60 años
- Vecinos de Ancón que requieran el trámite, sin importar si el DNI ha caducado o está en trámite de duplicado, siempre que cumplan requisitos básicos (documento anterior, comprobante de domicilio en caso de cambio, etc.)
Beneficios del DNI electrónico en Perú
- Seguridad, accesibilidad y modernización
- Mayor nivel de seguridad frente a falsificaciones, ya que incorpora elementos tecnológicos modernos como chip criptográfico, código QR y versiones más resistentes.
- Facilita trámites digitales: permite realizar gestiones en línea más seguras, firma digital, entre otros servicios que requieren verificación tecnológica.
- Reduce costos para las personas: al eliminar el gasto complementario como el de la foto, transporte a oficinas lejanas, etc. Campañas como la de Ancón ayudan a evitar estos costos.
- Inclusión: permite que grupos vulnerables como personas mayores, personas con discapacidad, menores, o quienes tienen menos acceso a oficinas de RENIEC, puedan completar sus documentos sin barreras económicas.
