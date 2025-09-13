Sede de Reniec confirma atención dominical hasta el 12 de octubre antes del cierre del padrón electoral

Con las Elecciones Generales 2026 a la vuelta de la esquina, la renovación y regularización del Documento Nacional de Identidad (DNI) se vuelve una prioridad para miles de peruanos. Para facilitar este trámite esencial, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que su oficina ubicada en Miraflores abrirá sus puertas todos los domingos hasta el mediodía, desde ya hasta el próximo 12 de octubre.

Esta medida responde a la cercanía del cierre del padrón electoral, programado para el 14 de octubre de 2025, fecha límite para que los ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos personales y así garantizar su participación en las próximas elecciones. Renovar o corregir tu DNI es fundamental para evitar inconvenientes al momento de votar.

Atención dominical en la oficina RENIEC Miraflores: horarios y dirección

Dirección: Avenida Ernesto Diez Canseco 230, en pleno distrito de Miraflores

Horario dominical: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fechas: Todos los domingos hasta el 12 de octubre de 2025

Durante estos horarios, los ciudadanos podrán realizar trámites como renovación, duplicado, corrección de datos, emisión del DNI electrónico, entre otros servicios.

Importancia del trámite a poco del cierre del padrón electoral

El padrón electoral se cierra el 14 de octubre, y una vez pasada esta fecha, no se podrán hacer modificaciones en los datos que afectan la participación electoral. Por ello, RENIEC enfatiza la necesidad de acudir con anticipación para evitar contratiempos y asegurar que los datos de identificación estén correctos y vigentes.

Además, contar con un DNI actualizado es clave para el ejercicio efectivo de derechos ciudadanos, no solo para votar, sino también para acceder a servicios públicos y privados.

¿Qué se recomienda para quienes acudan a la atención dominical?

Llevar el DNI anterior si se solicita renovación o duplicado.

Presentar documentos adicionales en caso de corrección de datos.

Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

Respetar las medidas de bioseguridad vigentes.

Así pues, si aún no has renovado o corregido tu DNI, esta es la oportunidad para hacerlo sin afectar tus planes y garantizando tu derecho al voto en las Elecciones Generales 2026.