Vecinos de San Martín de Porres obtendrán DNI GRATIS este 15 de septiembre: lugar, horario y quiénes son beneficiarios

En un esfuerzo por promover la inclusión digital y facilitar el acceso a servicios seguros y modernos, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, junto con Reniec, implementa una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico (DNIe 3.0) durante todo septiembre de 2025.

Este nuevo formato de documento, que reemplaza el tradicional DNI azul o amarillo, incorpora un chip criptográfico con múltiples elementos de seguridad, lo cual permite realizar trámites en línea con mayor confianza, acceder a la firma digital y prepararse para futuras opciones como el voto electrónico en 2026.

La campaña atiende específicamente a los sectores más vulnerables en términos de acceso digital: menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, quienes podrán tramitar su documento sin costo y en sus propias comunas, evitando desplazamientos y colas extensas.

¿Qué incluye la campaña del 15 de septiembre?

Fecha y hora del evento: Lunes 15 de septiembre de 2025, a partir de las 9:30 a.m., hasta agotar los cupos disponibles. Atención presencial y por orden de llegada.

Lunes 15 de septiembre de 2025, a partir de las 9:30 a.m., hasta agotar los cupos disponibles. Atención presencial y por orden de llegada. Lugar: Agencia Zona Comercial Industrial, ubicada en Calle Las Tunas Nº 308, Urbanización Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

Este 15 de septiembre el DNI será entregado totalmente gratis en San Martín de Porres / FOTO: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

¿Quiénes serán beneficiarios?

La campaña está dirigida exclusivamente a:

Menores de 17 años

Adultos mayores de 60 años

En algunos casos también se incluyen personas con discapacidad, Carnet CONADIS, pero el foco destacado es en los dos grupos anteriores.

Requisitos

Menores de 17 años: deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de luz o agua reciente.

deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de luz o agua reciente. Mayores de 60 años: deben llevar únicamente una copia simple del recibo domiciliario (luz o agua).

¿Qué más se sabe sobre la campaña de DNI electrónico?

La atención inicia a las 9:30 a.m., y continuará hasta que se agoten los cupos del día. Se aconseja llegar temprano debido a la alta demanda.

El servicio incluye inscripción por primera vez, renovación, rectificación de datos, actualización de fotografía o domicilio, con toma de foto gratuita y con asesoría personalizada del personal de Reniec.

Este día forma parte de un cronograma en el distrito, con otras fechas en distintos puntos (1, 8, 22 de septiembre, etc.).

Cronograma completo para DNI electrónico San Martín de Porres (septiembre 2025)