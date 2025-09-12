0

Municipalidad de Comas anuncia campaña a favor de jóvenes y adultos mayores: DNI electrónico gratis

Miles de ciudadanos de Comas podrán acceder al DNI electrónico totalmente gratis, según dio a conocer la Municipalidad de Comas y el Reniec.

La Municipalidad de Comas y el Reniec anuncian campaña de DNI electrónico.
La Municipalidad de Comas y el Reniec anuncian campaña de DNI electrónico. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas anunció una mega campaña a favor de los jóvenes y adultos mayores del distrito. Las personas que acudan a la convocatoria podrán acceder al Documento de Identidad electrónico totalmente gratis.

La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes buscan conocer cuáles son los requisitos y cuántas personas podrán acceder a este beneficio que ofrece el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Municipalidad de Comas anuncia campaña de DNI electrónico

Según el flayer publicado en la Municipalidad de Comas, la campaña de DNI electrónico a favor de los jóvenes menores 17 años y mayores de 60 años se realizará el sábado 13 de setiembre desde las 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Compaña de la Municipalidad de Comas y el Reniec.

Los ciudadanos que quieran acceder al Documento de Identidad totalmente gratis, deben asistir al Parque Héroes de la PNP Calle 8 con calle 3 - Urbanización Hiper (Referencia: Espalda del colegio Peruano Suizo). Solo habrá 500 cupos disponibles.

Requisitos para acceder a DNI electrónico

A continuación, podrás conocer cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder acceder a este beneficio que anunció la Municipalidad de Comas junto al Reniec.

  • Traer DNI vencido o copia de DNI perdido o partido de nacimiento
  • Traer recibo de cualquier servicio (luz, agua, cable, gas, etc) para la actualización de domicilio
  • Menores de edad asistir acompañados con su madre o padre

