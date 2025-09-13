DNI electrónico GRATIS para personas con discapacidad en septiembre: ¿En qué sedes se puede tramitar este mes?

A partir del 12 de septiembre de 2025, las personas con discapacidad en el Perú podrán tramitar sin costo alguno su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), un avance clave en la inclusión digital y ciudadana del país. Esta medida, anunciada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), busca facilitar el acceso a servicios digitales, fortalecer la identidad legal y promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

El DNI electrónico no solo funciona como documento de identidad, sino que también permite realizar trámites en línea de forma segura, como firmar digitalmente documentos, gestionar procedimientos ante el Estado y acceder a servicios bancarios y privados. Gracias a su chip integrado y tecnología de última generación, el DNIe es una herramienta vital para impulsar la transformación digital del Perú.

El beneficio de gratuidad estará disponible únicamente en sedes específicas de RENIEC en Lima y algunas regiones, por lo que es importante conocer dónde y cómo acceder a este trámite gratuito.

Nueva campaña de DNI gratis ofrece trámite a personas con discapacidad / FOTO: Difusión

¿Qué es el DNI electrónico y por qué es importante?

El DNI electrónico (DNIe) es una versión moderna del documento de identidad tradicional. Incluye un chip que almacena información personal y permite a los ciudadanos:

Realizar trámites digitales de forma rápida y segura.

Firmar documentos electrónicamente con validez legal.

Acceder a servicios del Estado (SUNAT, SIS, EsSalud, entre otros).

Realizar operaciones bancarias que requieren autenticación reforzada.

Para las personas con discapacidad, el DNIe representa una herramienta clave de autonomía, al facilitar gestiones desde casa, evitar traslados innecesarios y mejorar su acceso a servicios digitales.

Sedes donde se podrá tramitar gratis el DNIe

El RENIEC ha habilitado una lista específica de oficinas donde las personas con discapacidad podrán gestionar el DNIe sin costo a partir del 12 de septiembre de 2025. A continuación, las principales sedes:

Viernes 12 de septiembre: Cetpro Alcides Salomón Zorrilla, ubicado en la av. Santa Rosa 578, La Perla - Callao.

Lunes 15 de septiembre: Casa del Adulto Mayor, en la av. Pedro Beltrán, altura de la calle 9 de Ciudad Satélite - Ventanilla.

Viernes 19 de septiembre: CEBE Miraflores - jr. Erick Díaz E. Cabre S/N (alt. cdra. 26 de la av. Tomás Marsano) - Miraflores.

Lunes 22 de septiembre: CEBE Surquillo - Calle Diderot - 313, urbanización La Calera - Surquillo.

Viernes 26 de septiembre: Hospital de Rehabilitación del Callao - jr. Vigil n.° 535 - Bellavista - Callao.

Estas sedes cuentan con personal capacitado y condiciones accesibles para la atención de personas con discapacidad, incluyendo rampas, señalización adecuada y prioridad de atención.

¿Qué requisitos se necesitan?

Para acceder al trámite gratuito del DNIe, las personas con discapacidad deben:

Presentar su certificado de discapacidad emitido por una autoridad de salud competente.

Mostrar su DNI azul (vigente o vencido).

Acudir personalmente a una de las sedes mencionadas o, en casos especiales, coordinar la atención a domicilio a través de los canales del RENIEC.

Con esta iniciativa, el RENIEC no solo moderniza sus servicios, sino que abre las puertas del Estado digital a más peruanos y peruanas. La gratuidad del DNIe para personas con discapacidad es un paso importante hacia la inclusión plena, reconociendo su derecho a una identidad digital segura, funcional y respetuosa.