Municipalidad de La Victoria anuncia campaña de DNIe gratis para este 16 de septiembre: requisitos y cómo acceder

La Municipalidad Distrital de La Victoria, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha programado una jornada especial para facilitar el acceso al DNI electrónico (DNIe) sin costo alguno. Esta iniciativa, dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, se llevará a cabo el martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en el Complejo Deportivo San Cosme, ubicado en la avenida Jaime Bausate y Meza 2025.

Este tipo de campañas itinerantes busca siempre promover la inclusión, facilitar la identidad digital y asegurar que los sectores más vulnerables de la población cuenten con un documento con altos estándares de seguridad y utilidad digital. A continuación podrás conocer los detalles respectivos de la iniciativa.

Detalles clave de la campaña - 16 de septiembre de 2025

Fecha y hora: Martes 16 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a.m.

Lugar: Complejo Deportivo San Cosme - Av. Jaime Bausate y Meza 2025

Público beneficiario: Menores de 17 años / Adultos mayores de 60 años

Organiza: Municipalidad de La Victoria en colaboración con Reniec

Modalidad: Atención presencial, completamente gratuita

Beneficios del DNI electrónico

Seguridad y modernización: Incluye un chip criptográfico, microtextos, hologramas, código QR y hasta 64 elementos de seguridad, ofreciendo un nivel de protección muy avanzado.

Firma digital y trámites en línea: Permite la firma digital, habilitando la realización de múltiples trámites de manera electrónica y segura, reduciendo colas y tiempos de espera.

Larga vigencia: El DNIe tiene una vigencia de 10 años, una duración significativamente mayor que los modelos anteriores.