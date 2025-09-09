0
Municipalidad de La Victoria anuncia campaña de DNIe gratis para este 16 de septiembre: requisitos y cómo acceder

El DNI será emitido de manera gratuita durante este 16 de septiembre en el distrito de La Victoria, con la finalidad de brindar facilidades a la comunidad.

Daniela Alvarado
DNI electrónico gratis: revisa si accedes a la campaña de documento sin costo
La Municipalidad Distrital de La Victoria, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha programado una jornada especial para facilitar el acceso al DNI electrónico (DNIe) sin costo alguno. Esta iniciativa, dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, se llevará a cabo el martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en el Complejo Deportivo San Cosme, ubicado en la avenida Jaime Bausate y Meza 2025.

Este tipo de campañas itinerantes busca siempre promover la inclusión, facilitar la identidad digital y asegurar que los sectores más vulnerables de la población cuenten con un documento con altos estándares de seguridad y utilidad digital. A continuación podrás conocer los detalles respectivos de la iniciativa.

Detalles clave de la campaña - 16 de septiembre de 2025

  • Fecha y hora: Martes 16 de septiembre de 2025, desde las 9:00 a.m.
  • Lugar: Complejo Deportivo San Cosme - Av. Jaime Bausate y Meza 2025
  • Público beneficiario: Menores de 17 años / Adultos mayores de 60 años
  • Organiza: Municipalidad de La Victoria en colaboración con Reniec
  • Modalidad: Atención presencial, completamente gratuita

Beneficios del DNI electrónico

  • Seguridad y modernización: Incluye un chip criptográfico, microtextos, hologramas, código QR y hasta 64 elementos de seguridad, ofreciendo un nivel de protección muy avanzado.
  • Firma digital y trámites en línea: Permite la firma digital, habilitando la realización de múltiples trámites de manera electrónica y segura, reduciendo colas y tiempos de espera.
  • Larga vigencia: El DNIe tiene una vigencia de 10 años, una duración significativamente mayor que los modelos anteriores.
  • Futuro digital: Es compatible con voto electrónico, apertura de cuentas bancarias, atención médica y otros servicios modernos exigidos por el Estado.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

