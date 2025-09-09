Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público a favor de los ciudadanos

Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Puente Piedra dio a conocer que logró recuperar un importante espacio público a favor de la población. La noticia generó gran conmoción entre los ciudadanos que viven cerca a la avenida Tarapacá.

El municipio dio a conocer que se realizó un operativo de recuperación y se procedió a la demolición de construcciones que invadían la vía pública tras un diálogo previo con los propietarios de estos inmuebles que estaban mal ubicados.

Según información brindada por la Municipalidad de Puente Piedra, los propietarios brindaron su consentimiento voluntario, quienes reconocieron la importancia de recuperar el orden urbano en el distrito de Lima Norte.

Municipalidad de Puente Piedra. (Facebook)

En las imágenes publicadas en Facebook se puede ver que el municipio llevó maquinaria pesada para derrumbar las casas, además, el operativo contó con la participación del serenazgo, quienes velaban para que todo se realice de la mejor manera.

La publicación se hizo viral en redes sociales y generó diversas reacciones entre los vecinos de la zona, quienes no dudaron en celebrar esta medida, ya que tendrá un libre acceso peatonal en la avenida Tarapacá.