Colombia vs Estados Unidos EN VIVO, Mundial de Vóley Masculino: dónde ver y a qué hora juegan

Momento de ver Colombia vs Estados Unidos por la primera jornada del grupo D del Mundial de Vóley Masculino 2025. Luego de un emotivo torneo de las delegaciones femeninas, ahora las miradas son hacia Filipinas en el que 32 selecciones buscarán alzar el magno trofeo. Este duelo entre 'cafeteros' y norteamericanos se disputará este viernes 12 de septiembre a partir de las 21:00 horas de Lima y Bogotá.

El certamen de la FIVB se disputará en el continente asiático, específicamente en el país de Filipinas. Ambos combinados llegaron sin inconvenientes a dicha nación que lleva 13 horas por delante al tiempo que hay en Bogotá y Lima. Pese a ello, los horarios se acomodan para que suelo latinoamericano apoye a Colombia en su estreno mundial.

Colombia es una de las selecciones que se encuentra en el Mundial de Vóley Masculino 2025 como una de las de menor puesto en el ranking FIVB. Sin embargo, es claro que su clasificación fue algo histórica que sacarán provecho para rescatar todo lo positivo y seguir potenciando su equipo para futuros torneos.

En el caso de Estados Unidos, escuadra ubicada en la sexta posición del ranking FIVB, llegó a Filipinas con el firme deseo de consagrarse con el magno torneo internacional y seguir dejando en alto su nación. Sin embargo, pese a tener un grupo accesible, debe evaluar que en llaves finales tendría a rivales de suma complejidad como Polonia, Italia, Francia, entre otros.

Colombia anuncia sus partidos del grupo D del Mundial de Vóley Masculino 2025. Foto: Infovolei Colombia.

¿A qué hora juega Colombia vs Estados Unidos por el Mundial de Vóley Masculino?

Ambas delegaciones de Colombia y Estados juegan este viernes 12 de septiembre a partir de las 21:00 horas de Perú y Colombia (02:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 20:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 22:00 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 23:00 horas

Filipinas: 10:00 horas (sábado 13 de septiembre)

¿En qué canal pasan Colombia vs Estados Unidos por Mundial de Vóley 2025?

El partido del Mundial de Vóley Masculino 2025 entre Colombia vs Estados Unidos se verá por la señal en vivo de VTBV y DirecTV para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante la app de DGO para sintonizarlo por teléfono móvil, PC y SmarTV.

Selección colombiana y su llegada a Filipinas para el Mundial de Vóley Masculino. Foto: Infovolei Colombia.

Mundial de Vóley Masculino: Grupo D con Colombia y Estados Unidos

Así está conformado el grupo D de las selecciones de Colombia y Estados Unidos por el Mundial de Vóley Masculino 2025 que se desarrolla en Filipinas:

EQUIPOS PJ PUNTOS 1. Colombia - - 2. Cuba - - 3. Estados Unidos - - 4. Portugal - -

¿Cómo clasificó Colombia al Mundial de Vóley Masculina 2025?

La selección colombiana llegó a este certamen internacional tras ubicarse en el cuarto lugar de la última edición de la Copa Panamericana, único torneo de preparación que ha tenido la delegación 'cafetera'. Poco a poco, el equipo ha ido evolucionando y tiene el deseo de ser sorpresa en este Mundial de Vóley Masculino 2025.

Estados Unidos va por el título del Mundial de Vóley Masculino 2025

La escuadra norteamericana quiere seguir firme a nivel internacional y se presenta en el Mundial de Vóley Masculino como la sexta mejor escuadra en todo el planeta, según el ranking FIVB (actualizado hasta julio del 2025).

Delegación de Estados Unidos llega a Filipinas para el Mundial de Vóley Masculino 2025. Foto: Volleyball World.

Ranking de selecciones masculinas en Vóley: Top 10 de la FIVB

Polonia: 374 puntos

Italia: 370 puntos

Francia: 364 puntos

Brasil: 359 puntos

Japón: 339 puntos

Estados Unidos: 320 puntos

Eslovenia: 317 puntos

Alemania: 264 puntos

Cuba: 263 puntos

Argentina: 262 puntos

Fuente: FIVB