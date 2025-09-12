¡Atención! Confirman fecha de inicio y lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

La Liga Peruana de Vóley vuelve al ruedo con una nueva temporada, la cual promete muchas emociones como la anterior. Interesantes encuentros desde su etapa regular hasta conocer a los que lucharán por alzar el trofeo, siendo Alianza Lima, Regatas, Universitario, entre otros, como protagonistas.

PUEDES VER: Tribunal de Apelaciones de la FPF respondió a Alianza Lima y Universitario por sanciones

Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas conversó con ‘La Cátedra Deportes’ en el que reveló la fecha de inicio y más detalles. El campeonato que en la última edición se desarrolló en el Coliseo Polideportivo de Villa El Salvador tendrá como novedad una nueva sede.

¿Qué dijo el presidente de la Federación Peruana de Vóley sobre el torneo?

“Ya está establecido que la Liga empieza el 25 de octubre y la primera parte se va a jugar en el coliseo Miguel Grau del Callao, que tiene butacas numeradas. Va a ayudar mucho a la venta de las entradas”, dijo Gino Vegas, lo que ha generado la expectativa de los amantes de este deporte.

Asimismo, confirmó la fecha en la que terminaría la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley, donde Alianza Lima buscará retener su corona, consciente que al frente tendrá a duros rivales que no le dejarán el camino fácil.

“Debe culminar entre el 1 y 3 de mayo", agregó. La intención es que la selección comience su preparación desde ese mes para el Sudamericano, según mencionó.

¿Cómo será el formato de la Liga Peruana de Vóley?

“En la primera rueda se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Luego, los 10 mejores equipos volverán a enfrentarse entre sí, y finalmente, los ocho primeros clasificarán a los play-offs", dijo el presidente de la Liga Peruana de Vóley, Gino Vegas, continuando así con el modelo que se utilizó en la última temporada.