Tribunal de Apelaciones de la FPF respondió a Alianza Lima y Universitario por sanciones

Finalmente hubo respuesta a la petición de reducción de sanciones que hizo Alianza y Universitario por Gorosito, Zambrano, Garcés y Rodrigo Ureña.

Shirley Marcelo
No hay cambios en las sanciones para Alianza y Universitario.
No hay cambios en las sanciones para Alianza y Universitario. | Composición: Líbero
¡No hay modificaciones! Tribunal de Apelaciones de la FPF ratificó las sanciones del último clásico a Alianza Lima y Universitario por lo que Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito deberán cumplir con las seis fechas de sanción, cuatro de Renzo Garcés y dos para Carlos Zambrano.

Liga 1

Respuesta del Tribunal de Apelaciones.

Más información en breve...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

