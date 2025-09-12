- Hoy:
Tribunal de Apelaciones de la FPF respondió a Alianza Lima y Universitario por sanciones
Finalmente hubo respuesta a la petición de reducción de sanciones que hizo Alianza y Universitario por Gorosito, Zambrano, Garcés y Rodrigo Ureña.
¡No hay modificaciones! Tribunal de Apelaciones de la FPF ratificó las sanciones del último clásico a Alianza Lima y Universitario por lo que Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito deberán cumplir con las seis fechas de sanción, cuatro de Renzo Garcés y dos para Carlos Zambrano.
Respuesta del Tribunal de Apelaciones.
Más información en breve...
