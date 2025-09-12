- Hoy:
Gorosito borró a un jugador de Alianza Lima y filtran la potente razón: "Algunas actitudes…"
El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, decidió no volver a considerar a este jugador en la temporada y revelan la razón que lo llevó a esta decisión. ¿De quién se trata?
Alianza Lima tiene el objetivo de poder campeonar en el Torneo Clausura y así poder forzar una final ante Universitario en la pelea por el título de la Liga 1 2025. Para ello, los hinchas esperan contar con cada una de sus figuras y así aumentar sus opciones. Sin embargo, hay un jugador que lleva apartado desde hace varias fechas y se acaba de conocer el motivo por el que Néstor Gorosito no lo considera.
Nos referimos al joven defensor Jhoao Velásquez, quien había sido una de las grandes apariciones de Alianza Lima a principios de año, jugando varios partidos de Copa Libertadores y, especialmente recordado por su actuación en el duelo ante Sao Paulo. No obstante, pese a su gran desempeño, poco a poco fue perdiendo minutos en campo, al punto que ya encadena cuatro meses sin ver acción.
¿Por qué Néstor Gorosito borró a Jhoao Velásquez en Alianza Lima?
Resulta que, el periodista deportivo Kevin Pacheco comentó sobre la actualidad del defensor en el programa 'Fútbol Como Cancha' y reveló que Néstor Gorosito habría decidido apartar a Jhoao Velásquez del plantel, pese a que continúa entrenando con el grupo. Esto se refleja en los fichajes defensivos de Alianza Lima y en el hecho de que incluso forzó a Erick Noriega a jugar como central en algunos partidos.
De acuerdo con la información de Pacheco, la decisión que conllevó a Néstor Gorosito a tomar esta medida no sería futbolísticas ni de alguna indisciplina, pues en realidad se trataría de algunos comportamientos que ha tenido el joven zaguero.
Video: Fútbol Como Cancha
"No es que futbolísticamente (Jhoao Velásquez) no le gusta a Néstor Gorosito. El tema va más allá porque luego de lo que mostró futbolísticamente se decidió traer un central, no lo utilizaba y luego retrocedió Noriega. Entiendo que hay algunas actitudes que no le han gustado al comando técnico. Ojo, una cosa son las actitudes y otra es indisciplina, lo segundo no ha existido pero lo primero no ha terminado de convencer", expresó el comunicador.
De igual manera, Kevin Pacheco indicó que esta situación ya se ha visto reflejada a lo largo de la temporada, haciendo énfasis a los partidos de peso que disputo Velásquez y pese a su gran rendimiento no continuó siendo considerado.
"Luego del partido con Sao Paulo, hubo un tiempo que Jhoao Velásquez tampoco jugó y ya había mostrado condiciones contra Sporting Cristal, Ayacucho y Juan Pablo II. Tuvo la primera oportunidad de jugar un par de partidos, luego no jugó y luego le dieron la oportunidad de jugar un partido bravo y fuerte como lo era ante Sao Paulo, rindió y luego nuevamente no tenía la posibilidad de jugar", añadió.
Estadísticas de Jhoao Velásquez en Alianza Lima
A lo largo de esta temporada, Jhoao Velásquez solo ha podido jugar 9 partidos con la camiseta de Alianza Lima (5 por Liga 1 y 4 por la Copa Libertadores), sumando un promedio de 480 minutos en el campo. Donde, si bien dejó grandes sensaciones, no logró consolidarse.
Jhoao Velásquez no ha logrado tener grandes minutos con Alianza Lima. Foto: AFP
Esta situación lo ha llevado a estar apartado del once titular del equipo durante 4 meses, siendo su último partido disputado el empate por 2-2 ante Libertad por la Libertadores, el pasado 27 de mayo. Una situación preocupante para un jugador con proyección, ya que tan solo tiene 20 años.
¿Cuánto vale Jhoao Velásquez?
De acuerdo con el portal internacional Trasnfermarkt, Jhoao Velásquez posee una valoración de mercado de 125 mil euros, siendo esta la cifra más alta de su carrera y que podría crecer exponencialmente en caso logre volver a tener minutos.
