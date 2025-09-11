El Torneo Clausura 2025 está de vuelta tras dos semanas de receso y uno de los partidos que se robará la atención de todos será el que protagonicen Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en Matute este sábado a las 7 de la noche. Los blanquiazules están urgidos de un triunfo para no alejarse de la punta del campeonato, por lo que Néstor Gorosito sorprendería al poner de titular a uno de sus jugadores en una sorpresiva posición.

El plantel 'Íntimo' tuvo una jornada más de entrenamientos en Lurín bajo la atenta mirada del entrenador argentino, quien utilizó una alineación tentativa con dos novedades principales. La primera es el posible regreso al once de Jean Pierre Archimbaud tras dos meses y la otra es el puesto, pues lo haría como zaguero central.

"Recordar que Zambrano y Renzo Garcés están suspendidos. En el once de Alianza Lima para el sábado, Gianfranco Chávez hace dupla con Jean Pierre Archimbaud, que esta es la novedad pues jugará de central", mencionó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

¿Por qué Jean Pierre Archimbaud jugaría como central en el Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Como se sabe, tras el informe del árbitro Jordi Espinoza y los reclamos de Universitario en el último clásico, los defensas titulares del equipo victoriano, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FPF con dos y cuatro fechas de suspensión respectivamente. Ese es el motivo por el cual 'Pipo' Gorosito pondría al volante de contención de central.

Jean Pierre Archimbaud ya sabe lo que es jugar como zaguero

Es preciso señalar que esa posición no es desconocida para el popular 'Lalito', pues este mismo año ingresó al campo como defensor a los 88 del encuentro que el conjunto aliancista venció 2-1 a Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 3 del Clausura. Además, en su etapa en Melgar también se desempeñó en dicha zona del campo, disputando un total de 26 encuentros entre 2022 y 2023.

Jean Pierre Archimbaud ya jugó un partido como zaguero central con Alianza Lima este 2025. Foto: Alianza Lima

Posible alineación de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Este sería la posible formación de Alianza Lima para recibir a Deportivo Garcilaso por la octava jornada del Torneo Clausura 2025: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Eryc Castillo, Hernán Barcos.