Alianza Lima acude al TAS y deja impactado a hinchas blanquiazules: "Acuerdo final"

En las últimas décadas, Alianza Lima se ha convertido en uno de los clubes más populares del fútbol peruano que ha trascendido internacionalmente. Más aún, con el gran presente que vive este 2025 al estar en las instancias de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bajo esa premisa, hinchas blanquiazules han quedado sorprendidos al enterarse que la directiva 'íntima' está acudiendo al TAS en busca de un fallo que lo beneficie para bien de la institución.

Alianza Lima acude al TAS

Según informó el abogado deportivo argentino, Marcelo Bee Sellares, el cuadro de La Victoria es noticia al estar junto al Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso del director técnico, Cristian Díaz. Como se recuerda, este hecho se dio en la temporada pasada (2024), cuando se contrató al estratega a mediados de año y luego se declinó en su elección.

El técnico argentino no se quedó con los brazos cruzados y lo demandó ante la FIFA, quien falló a favor del DT para lamento de los blanquiazules. Luego de meses de este incidente, los 'íntimos' han apelado ante el TAS ya que quieren llegar a un acuerdo con Cristian Díaz ante la sanción económica de 250 mil dólares.

"Alianza Lima trabaja en el TAS para arribar a un acuerdo final (laudo consensuado) con el DT Cristian Diaz. Ante FIFA, el DT argentino obtuvo resolución favorable por U$S 250.000", informó el reconocido abogado deportivo.

Abogado deportivo revela acercamiento de Alianza Lima al TAS.

Agente de Cristian Díaz reveló los hechos con Alianza Lima

En una entrevista a Radio Ovación, Ulises Guallanez, agente de Cristian Díaz, contó al detalle todo lo que se vivió entre Alianza Lima y el DT. Confesó las explicaciones que le dio la directiva blanquiazul para que luego de un acuerdo se negarán a ficharlo para la temporada 2024.

"Este tema no es personal, no hay malas intenciones, no hay enseñamiento, sino es una cuestión de hacer respetar lo que se firmó. Hubo incumplimiento de contrato por no ponerlo en funciones y por la negligencia de todo lo vivido, por haberlo hecho renunciar en un club en donde él estaba cómodo y no darle las funciones que rezaba el acuerdo que tenían ambas partes. Tras la firma, a los tres días un abogado con poder de Alianza nos contactó y nos dijo que por fuerza mayor, que no podrían defender la integridad física del entrenador, que no estaban dadas la seguridad y un montón de cosas, como si el país estaría en estado sumamente grave, puras ‘pavadas’ que no tenían nada que ver con la decisión que ellos habían tomado", expresó.