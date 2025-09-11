U de Chile sufrirá terrible baja para partidos ante Alianza Lima por Sudamericana: "Operación"

Cada vez falta menos para que Alianza Lima y U de Chile se vean las caras en una serie muy pareja por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, el cuadro 'Azul' no deja de recibir malas noticias pues se confirmó que una de sus figuras se perderá los encuentros contra los 'Íntimos' por el torneo continental.

Nos referimos a Lucas Di Yorio. De acuerdo a información llegada de la prensa chilena, el delantero argentino tiene una complicada lesión meniscal en la rodilla, por lo que se operará en los próximos días y estará fuera de las canchas aproximadamente un mes, por lo que no podrá ser considerado por el DT Gustavo Álvarez para la ida y vuelta contra el conjunto peruano.

"Lucas Di Yorio se someterá a una operación por la lesión meniscal en su rodilla y se perderá por lo menos cuatro partidos claves de Universidad de Chile. El ariete tenía pensado entrar a quirófano a fines de septiembre, pero finalmente se decidió que esta cirugía sea antes, con la esperanza de que esté en condiciones de volver después del receso que tendrá el fútbol chileno tras el Mundial Sub 20", informó Radio Cooperativa en su web oficial.

Lucas Di Yorio no solo se perderá los partidos ante Alianza Lima

Por su tiempo de recuperación, el futbolista de 28 años no solo quedará fuera de los compromisos contra Alianza Lima, sino además de otros tres choques importantes para el 'Romántico Viajero': ante Colo Colo por la Supercopa Chilena de este domingo y frente a Deportes La Serena en octubre próximo, por el reinicio de la Liga de Primera.

"Se perderá la Supercopa con Colo Colo este domingo y los dos duelos contra Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el partido ante Deportes La Serena en la fecha 23 de la Liga de Primera", agregó el citado medio en su publicación.

U de Chile perderá mucho con la ausencia de Lucas Di Yorio

Esta no es una baja cualquiera para Universidad de Chile, pues Lucas Di Yorio es uno de los jugadores más importantes del plantel dirigido por Gustavo Álvarez. Es más, es uno de los tres máximos goleadores del equipo en la temporada con 9 tantos (junto con Rodrigo Contreras y Lucas Assadi), 8 de ellos por el campeonato mapocho y el restante por Copa Libertadores.

