U. de Chile recibió pésima noticia a poco de enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

Tras un polémico fallo de la Conmebol que además descalificó a Independiente, Universidad de Chile será rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El primer asalto de esta llave se jugará en Matute, mientras que la vuelta será en Coquimbo a puertas cerradas.

El 'Romántico viajero' tiene aspiraciones de seguir compitiendo a nivel continental y para ello había pedido a la ANFP postergar su duelo ante Colo Colo por la Supercopa de Chile, con el objetivo de llegar descansados y más tiempo de preparación para el duelo con los blanquiazules.

Finalmente, la solicitud del la Universidad de Chile no fue aceptada y las autoridades locales han autorizado la realización del clásico, que mantiene su programación para este domingo 14, en el estadio Santa Laura, al norte de Santiago.

Cabe señalar que el 'Chuncho' había advertido que si la Supercopa de Chile finalmente se jugaba, estaba analizando la posibilidad de jugar ante el 'Cacique' con jugadores juveniles, esto para priorizar su participación internacional.

U de Chile quiere clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U de Chile?

Alianza Lima recibe a Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que la revancha se jugará el 25 del mismo y tendrá como sede el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo. Este segundo se jugará sin público debido al castigo impuesto por Conmebol.

Cabe señalar que los 'Azules' juegan de local habitualmente en el Estadio Nacional de Santiago, pero este recinto ya está en manos de la FIFA, porque será sede del Mundial Sub 20.