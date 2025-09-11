Selección peruana tendría entre sus opciones a DT que apunta a ser campeón de la Sudamericana

Acabaron las Eliminatorias 2026 y en la selección peruana comenzó a planificar lo que será el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. La primera decisión importante que se tomó fue la no continuidad de Óscar Ibáñez para los amistosos de octubre y noviembre, por lo que a partir de ahora se comenzará la búsqueda del que será el próximo DT de la Bicolor.

En los últimos días han comenzado a desfilar nombres de técnicos para tomar el timonel del combinado nacional y uno de los que ha sonado hace poco es Gustavo Álvarez, actual estratega de U de Chile. El periodista Gustavo Peralta mencionó que el combinado mapocho lo tiene en su órbita, pero la FPF podría tenerlo en la segunda fila de opciones para ofrecerle el puesto de cara a las siguientes Clasificatorias.

"En Chile suena fuerte Gustavo Álvarez, actual técnico de U de Chile y exDT de Sport Boys y Grau. Si Perú se animara, que creo que lo tienen en esa segunda fila de opciones, competiría con la 'Roja' por él. No digo que va a ser técnico de Perú, pero si van a bajar las posibilidades de ir por un top e ir por uno que no tenía experiencia en Eliminatorias, creo que ahí puede estar Álvarez", sostuvo en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Gustavo Álvarez está luchando por ser campeón de la Copa Sudamericana 2025

El entrenador argentino está pasando por un presente importante en el 'Romántico Viajero', donde en la presente temporada está en tercer lugar de la liga chilena y aún lucha por levantar el título de la Copa Sudamericana 2025. Actualmente, los 'Azules' están en cuartos de final y deberán definir su pase a la próxima ronda ante Alianza Lima.

Gustavo Álvarez está luchando por ser campeón de la Copa Sudamericana con U de Chile. Foto: Universidad de Chile

Gustavo Álvarez ha pasado por el fútbol peruano

Es preciso señalar que dentro de los nombres que se han venido especulando, Álvarez tiene el plus que conoce el fútbol peruano pues trabajó en nuestro país recientemente. En 2021 asumió la dirección técnica de Sport Boys entre mayo y setiembre, club donde le fue bien y puso la piedra para la histórica clasificación de los rosados a la Sudamericana del año siguiente.

Además, a finales del 2021 fue fichado como entrenador de Atlético Grau para la temporada 2022, teniendo una campaña más que aceptable y dejándolo muy cerca de clasificar a torneos internacionales.

¿Existen opciones para el nuevo DT de la selección peruana?

Lo que han sonado hasta ahora son nombres, más no algo concreto para el próximo DT de la selección peruana. Sin embargo, se reveló cual será el camino que tomará la FPF para fichar al nuevo estratega de la Blanquirroja: primero buscarán a técnicos top y, de no concretar con ninguno, pasarán a ver a personas que no hayan tenido experiencia en Eliminatorias, pero que tengan una buena proyección.

"Van a ir por escalas, por decirlo de alguna forma. Primeras opciones: técnicos que hayan dirigido Eliminatorias, con experiencia, recorrido y mucho peso. Quieren apuntar a un nombre top y de ahí buscarán encajar el tema económico y deportivo. Si no va por ahí, pasan al segundo plano: técnicos que no hayan tenido experiencia en Eliminatoria, pero que tenga una proyección importante", detalló Gustavo Peralta.