Álex Valera dio fuerte calificativo a Guerrero tras supuesto problema en la selección: "Es una..."

Álex Valera salió desconvocado de la selección por una lesión, junto a Edison Flores, ambos jugadores de Universitario de Deportes. Esto generó que hinchas e incluso exfutbolistas salieran al frente para manifestar su molestia por tan inusual salida cada vez que es convocado. Es por eso que los periodistas no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre esto y también sobre el supuesto problema que tiene con Paolo Guerrero en la selección peruana.

"Yo me he encontrado con Paolo Guerrero en el clásico y nos llevamos bien. Él es una persona y un referente del fútbol, no tengo problemas con él ni con André Carrillo ni con nadie. No sé de dónde salió ese invento y ahora lo digo, no tengo problemas con ninguno de los dos, incluso ellos mismos lo han dicho. No sé qué está pasando, pero tantas cosas que inventan, no sé qué quieren lograr", expresó de manera contundente.

Video: Jax Latin Media

Las palabras de Álex Valera denotan su respeto hacia Paolo Guerrero y dejó en claro que no tiene problemas con el goleador histórico de la selección de Perú y tampoco con André Carrillo. Esto marca una distancia a los rumores que indican sobre una supuesta discusión en los vestuarios.

Paolo Guerrero aclaró su supuesto problema con Álex Valera

El pasado marzo de 2025, Guerrero fue consultado sobre este supuesto problema y el jugador de Alianza Lima dejó en claro que no había ningún problema con Valera, tras los rumores generados por el periodista Gonzalo Núñez.

"Justo hablé con un compañero de la selección peruana que también es de Universitario y le pregunté eso porque vi en las redes sociales un comentario de una persona que, obviamente, ya tiene ojeriza y tiene algo personal conmigo; igual no le doy bola. Le hice la pregunta al compañero porque me preocupó y me dijo que no, es otro el motivo por el que Alex Valera no está aquí, así que nada que ver contigo. Yo estuve a punto de escribirle a Alex porque tengo una muy buena relación con él; hemos estado jugando juntos en el último partido con Argentina. Me preocupó mucho por lo que se estaba diciendo, pero yo tengo una muy buena comunicación con él. Estaba a punto de escribirle, pero quería consultarlo con un compañero de él y me dijo que lo que él (Valera) tiene son otros problemas personales que debe resolver", manifestó en conferencia de prensa.

Álex Valera sobre su desconvocatoria de la selección peruana

Por otro lado, también dejó en claro su posición sobre los rumores de periodistas, jugadores e hinchas que indican que Valera siempre busca una excusa para no estar presente en la selección peruana cuando se le necesita.

"Si me desconvocaron, fue porque el médico me revisó, no fue por ninguna excusa ni por los problemas que tuve anteriormente, sino por una lesión. En todo caso, deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y sacarse de dudas en vez de estar inventando cada cosa, porque a mí no me afecta. Yo estoy enfocado ahora en Universitario y mi actitud está al 100% con ellos", afirmó de forma clara.