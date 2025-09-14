Juan Reynoso dio firme calificativo al juego de Universitario tras derrota de Melgar: "Muy…"
El DT de Melgar, Juan Reynoso, impactó al referirse al desempeño de Universitario con potente calificativo tras la derrota de sus dirigidos ante los cremas.
Universitario y FBC Melgar protagonizaron un auténtico partidazo en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura, el cual terminó en un triunfo crema por 2-1. Este resultado dejó muy golpeado al cuadro 'Dominó', pero eso no fue motivo para que el DT Juan Reynoso sorprendiera al calificar el nivel mostrado por el club de Ate durante los 90 minutos con firme comentario.
Después del pitido final, el estratega rojinegro dio la cara ante los medios de comunicación, donde destacó el juego que realizó la 'U' y calificándolo como muy cerca a su mejor nivel, pero también dejó en claro que sus dirigidos dejaron de hacer lo planificado durante la semana, cosa que les terminó costando la derrota.
"Es un golpe anímico. Si bien valoramos lo que hizo la 'U', que jugó muy cerca a su mejor nivel, creo que la mayor molestia dentro de nosotros es que es lo que dejamos de hacer en determinados momentos del juego, pero esa crítica, esa reflexión la hacemos siempre puertas adentro", declaró en conferencia de prensa.
Video: Youtube - Cosa Seria
Juan Reynoso enumeró los errores cometidos por Melgar ante Universitario
Además de calificar el desempeño del conjunto crema, el 'Cabezón' no dudó en mencionar los errores que cometió el elenco 'Mistiano' en el compromiso, como pecar de ingenuos en algunas jugadas y pasar de tener un buen rendimiento a uno malo en cuestión de minutos, pero señaló que esos fallos les servirá para repotenciar al equipo. Por otro lado, aseguró que desaprovecharon muchas ocasiones para ponerse dos goles arriba en el marcador y que después se les complicó el encuentro.
"Hubo muchos picos de rendimiento, pasamos de los muy bueno a lo regular y a lo malo, hasta muy malo. Pecamos por momentos de ingenuos, pero esa valoración es la que nos va a hacer ir mejorando. Está claro que intentamos refundar un nuevo equipo y para eso hay que pasar estas situaciones como las que vivimos hoy. Parecía que todo iba a ser muy sencillo, pudimos pasar al 2-0 varias veces y después el partido se complicó y se hizo muy cuesta arriba", agregó.
