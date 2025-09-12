- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Colombia vs EE.UU. Vóley
- Mundial de desayunos
Acumulada Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: partidos y resultados de la fecha 8
Se retoma la Liga 1 2025 con enfrentamientos que alteran la tabla de posiciones del Torneo Clausura como la del acumulado. Sigue cómo va la clasificación en la octava jornada.
Vuelve la competencia de la Liga 1 2025 más emocionante que nunca, pues se jugarán intensos partidos que corresponden a la octava jornada del torneo, lo cual podría generar importantes cambios en la estructura de la clasificación en la temporada. Mira el puesto de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Cusco FC y todos los equipos del Clausura.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Garcilaso: el sorpresivo once de Gorosito para ganar en Matute
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|7
|7
|15
|2. Sporting Cristal
|6
|11
|14
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|7
|5
|13
|5. Alianza Lima
|7
|2
|12
|6. Alianza Universidad
|7
|-1
|10
|7. Sport Huancayo
|7
|0
|9
|8. Melgar
|7
|-1
|9
|9. Chankas
|6
|-4
|9
|10. Cienciano
|6
|2
|8
|11. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|12. Ayacucho FC
|7
|-2
|7
|13. ADT
|7
|-6
|7
|14. Alianza Atlético
|5
|1
|6
|15. Juan Pablo II
|6
|-2
|6
|16. Comerciantes Unidos
|6
|-3
|5
|17. Sport Boys
|7
|-7
|4
|18. UTC
|6
|-5
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|25
|33
|54
|2. Alianza Lima
|25
|14
|49
|3. Cusco FC
|23
|20
|47
|4. Sporting Cristal
|24
|18
|46
|5. Deportivo Garcilaso
|25
|14
|40
|6. Alianza Atlético
|23
|11
|40
|7. Melgar
|25
|7
|40
|8. Sport Huancayo
|25
|2
|39
|9. Los Chankas
|24
|-4
|32
|10. Cienciano
|24
|6
|31
|11. ADT
|25
|-12
|31
|12. Atlético Grau
|25
|-3
|29
|13. Juan Pablo II
|24
|-10
|25
|14. Sport Boys
|25
|-9
|24
|15. Ayacucho FC
|25
|-16
|22
|15. UTC
|24
|-22
|21
|16. Alianza Universidad
|25
|-18
|21
|18. Comerciantes Unidos
|24
|-17
|16
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025
Viernes 12:
- UTC 0-1 Ayacucho FC
- Sport Huancayo vs Los Chankas - 15.15 horas
Sábado 13:
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos - 13.00 horas
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II - 15.15 horas
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - 19.00 horas
Domingo 14:
- Alianza UDH v Cienciano - 12.30 horas
- FBC Melgar vs Universitario - 15.00 horas
- Cusco FC vs Sporting Cristal - 17.30 horas.
Descansa: Atlético Grau y ADT
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50