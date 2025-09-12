0

Acumulada Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: partidos y resultados de la fecha 8

Se retoma la Liga 1 2025 con enfrentamientos que alteran la tabla de posiciones del Torneo Clausura como la del acumulado. Sigue cómo va la clasificación en la octava jornada.

Tabla de posiciones Liga 1 y el Torneo Clausura 2025
Vuelve la competencia de la Liga 1 2025 más emocionante que nunca, pues se jugarán intensos partidos que corresponden a la octava jornada del torneo, lo cual podría generar importantes cambios en la estructura de la clasificación en la temporada. Mira el puesto de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Cusco FC y todos los equipos del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Alianza Universidad7-110
7. Sport Huancayo709
8. Melgar7-19
9. Chankas6-49
10. Cienciano628
11. Atlético Grau7-27
12. Ayacucho FC 7-27
13. ADT7-67
14. Alianza Atlético516
15. Juan Pablo II6-26
16. Comerciantes Unidos6-35
17. Sport Boys7-74
18. UTC6-52
19. Binacional---

Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario253354
2. Alianza Lima251449
3. Cusco FC232047
4. Sporting Cristal241846
5. Deportivo Garcilaso251440
6. Alianza Atlético231140
7. Melgar25740
8. Sport Huancayo25239
9. Los Chankas24-432
10. Cienciano24631
11. ADT25-1231
12. Atlético Grau25-329
13. Juan Pablo II24-1025
14. Sport Boys25-924
15. Ayacucho FC25-1622
15. UTC24-2221
16. Alianza Universidad25-1821
18. Comerciantes Unidos24-1716
19. Binacional---

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12:

  • UTC 0-1 Ayacucho FC
  • Sport Huancayo vs Los Chankas - 15.15 horas

Sábado 13:

  • Sport Boys vs Comerciantes Unidos - 13.00 horas
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II - 15.15 horas
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - 19.00 horas

Domingo 14:

  • Alianza UDH v Cienciano - 12.30 horas
  • FBC Melgar vs Universitario - 15.00 horas
  • Cusco FC vs Sporting Cristal - 17.30 horas.

Descansa: Atlético Grau y ADT

