Acumulada Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: partidos y resultados de la fecha 8

Vuelve la competencia de la Liga 1 2025 más emocionante que nunca, pues se jugarán intensos partidos que corresponden a la octava jornada del torneo, lo cual podría generar importantes cambios en la estructura de la clasificación en la temporada. Mira el puesto de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Cusco FC y todos los equipos del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 7 7 15 2. Sporting Cristal 6 11 14 3. Cusco FC 5 6 13 4. Deportivo Garcilaso 7 5 13 5. Alianza Lima 7 2 12 6. Alianza Universidad 7 -1 10 7. Sport Huancayo 7 0 9 8. Melgar 7 -1 9 9. Chankas 6 -4 9 10. Cienciano 6 2 8 11. Atlético Grau 7 -2 7 12. Ayacucho FC 7 -2 7 13. ADT 7 -6 7 14. Alianza Atlético 5 1 6 15. Juan Pablo II 6 -2 6 16. Comerciantes Unidos 6 -3 5 17. Sport Boys 7 -7 4 18. UTC 6 -5 2 19. Binacional - - -

Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 25 33 54 2. Alianza Lima 25 14 49 3. Cusco FC 23 20 47 4. Sporting Cristal 24 18 46 5. Deportivo Garcilaso 25 14 40 6. Alianza Atlético 23 11 40 7. Melgar 25 7 40 8. Sport Huancayo 25 2 39 9. Los Chankas 24 -4 32 10. Cienciano 24 6 31 11. ADT 25 -12 31 12. Atlético Grau 25 -3 29 13. Juan Pablo II 24 -10 25 14. Sport Boys 25 -9 24 15. Ayacucho FC 25 -16 22 15. UTC 24 -22 21 16. Alianza Universidad 25 -18 21 18. Comerciantes Unidos 24 -17 16 19. Binacional - - -

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12:

UTC 0-1 Ayacucho FC

Sport Huancayo vs Los Chankas - 15.15 horas

Sábado 13:

Sport Boys vs Comerciantes Unidos - 13.00 horas

Alianza Atlético vs Juan Pablo II - 15.15 horas

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso - 19.00 horas

Domingo 14:

Alianza UDH v Cienciano - 12.30 horas

FBC Melgar vs Universitario - 15.00 horas

Cusco FC vs Sporting Cristal - 17.30 horas.

Descansa: Atlético Grau y ADT