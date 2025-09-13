0

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar y dónde ver partido por el Clausura de la Liga 1?

Universitario se enfrenta a Melgar este domingo 14 de setiembre, desde Arequipa, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Repasa horarios y canales para ver.

Wilfredo Inostroza
Universitario y Melgar se enfrentan en el Monumental de la UNSA, en Arequipa
Universitario y Melgar se enfrentan en el Monumental de la UNSA, en Arequipa | Foto: Miguel Vásquez
Tras el paró por fecha FIFA, vuelve la acción de la podrosa Liga 1 y en uno de los partidos más atractivos, Universitario de Deportes visitará a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, este domingo 14 de setiembre, en Arequipa, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Repasa horarios y canales para ver este prometedor partido.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 16:00 (Miami y Nueba York) y 13:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario y Melgar será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, ONLINE puedes seguir el cotejo por las plataformas L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

Universitario vs. Melgar: previa del partido

La 'U' necesita reeencontrarse con una victoria luego de tres empates consecutivos que han complicado sus aspiraciones de ser campeón nacional sin disputar los play off.

Por su parte, el cuadro 'Dominó' aún tiene esperanzas de repuntar en el Clausura y necesita un triunfo para confirmar su recuperación de la mano de Juan Reynoso.

Universitario goleó 4-1 a Melgar en el Apertura.

Recordemos que en el cotejo por el Torneo Apertura, los 'cremas' vencieron por 4-1 en el Monumental de Ate y ahora el elenco rojinegro buscará cobrar revancha.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

