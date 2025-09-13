Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO, Torneo Clausura 2025: cuándo juega, horario y dónde ver

Momento de ver un partidazo entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos elencos están en la obligación de sumar para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Dicho cotejo se disputa este domingo 14 de septiembre a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX por DirecTV.

El cuadro celeste sufrió un duro golpe previo al parón de fecha FIFA tras igualar 2-2 ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo. Esta paridad lo complicó en su afán de asumir el primer lugar del Clausura, por lo que ahora tiene la gran chance de superar a un rival directo y dejar en claro que quiere hacerse con el título.

Los dirigidos por Paulo Autuori han trabajado arduamente durante estas semanas de para, en el que han recibido la gran noticia de la recuperación de Miguel Araujo luego de ser baja por una lesión en la mano. El central se perfila a ser titular con los celestes ante Cusco FC, acompañado de otro central de experiencia como Luis Abram.

En el caso de Cusco FC, la gran carta de gol es Facundo Callejo, quien no para de marcar goles en la temporada y que fue tentado por los celestes para que sea su flamante '9' en el Torneo Clausura. El atacante no se cansa de aumentar su cuota y ahora dará su mejor versión ante un rival directo que quiere el mismo deseo que ellos: liderar el campeonato.

Cusco FC anuncia partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se juega este domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Ambos elencos necesitan de la victoria para asumir el primer lugar del campeonato.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El duelo en la Ciudad Imperial entre celestes y cusqueños inicia a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 18:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:30 horas

España: 00:30 horas (lunes 15 de septiembre)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC se verá por la señal en vivo de L1 MAX mediante el operador de DirecTV a través de los canales 604 y 1604 HD. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por L1 Play y Win TV.

Sporting Cristal vs Cusco FC: pronóstico, cuotas y cuánto paga

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 8 del Torneo Clausura pone al cuadro cusqueño como favorito para llevarse los tres puntos. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS CUSCO FC EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.92 3.60 3.60 Betano 1.93 3.75 4.15 Bet365 1.80 3.60 4.10 1XBet 1.93 3.60 3.78 Doradobet 1.85 3.60 4.00

Posible alineación de Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, Irven Ávila.

Cusco FC: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre Da Silva, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

Entradas Cusco FC vs Sporting Cristal vía Joinnus