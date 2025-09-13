Universitario vs Melgar EN VIVO: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver transmisión

En busca de recuperar la punta de Clausura. Universitario enfrenta a Melgar este domingo 14 de septiembre en duelo válido a la jornada 8 de la Liga 1 2025. El partido iniciará a partir de las 3:00 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa y la transmisión lo podrás seguir en directo por el canal oficial: L1 MAX.

En la previa del partido, Jorge Fossati llega con cuatro bajas importantes. En la 'U' no estará a disposición Andy Polo, Hugo Ancajima, José Rivera y Gabriel Costa. Todos ellos por lesión; sin embargo, no todo son malas noticias. La institución merengue recuperó a Edison Flores y a su goleador Alex Valera, quienes prometen traerse los 3 puntos de Arequipa.

Y es que, Universitario está prácticamente obligado a ganar para recuperar la punta del Clausura, ello luego que Garcilaso tomó el primer lugar tras vencer a Alianza Lima en su casa. La diferencia entre cremas y cusqueños es apenas de un punto, además, si no gana, Cristal también podría pasarlo en la clasificación si es que logra vencer a Cusco en la altura.

Sin embargo, al frente de los merengues estará Melgar, un equipo muy complicado cuando juega en casa. El Dominó de Juan Máximo Reynoso urge de un triunfo para escalar posiciones en la tabla. Actualmente está en el puesto décimo con solo 9 puntos, siete menos que el líder momentáneo Garcilaso.

Universitario vs Melgar: alineaciones probables

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez, Álex Valera.

Melgar: Carlos Cáceda, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Matías Llontop, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Alexis Arias, Cristian Bordacahar, Jhamir D'Arrigo, Bernardo Cuesta.

Universitario vs Melgar: Entradas

Palco dominó: 250.00 soles - AGOTADO

Butaca central: 230.00 soles

Butaca lateral norte: 230.00 soles

Occidente personas con discapacidad: 105.00 soles

Occidente niño: 90.00 soles - AGOTADO

Oriente personas con discapacidad: 46.00 soles

Oriente niño: 42.00 soles - AGOTADO

Sur: 25.00 soles

Sur niño: 15.00 soles

Sur personas con discapacidad: 18.00 soles

Norte visita: 25.00 soles

Promo oriente U + Chankas: 80 soles

Oriente 70.00 soles

Occidente: 130.00 soles

Universitario vs Melgar: hora del partido

Estos son los principales horarios del partido que se disputará en el Monumental de la UNSA:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Estados Unidos: 4:00 p. m. (Miami y Nueba York) y 1:00 p . m. (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

Universitario vs Melgar: dónde ver transmisión

L1 MAX es el canal oficial del fútbol peruano. Para ello, este servicio lo encuentras en estas diversas señales de cable:

TV: L1 MAX en DirecTV, Best Cable y Claro TV.

Streaming: L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

En qué canal ver L1 MAX, Universitario vs Melgar

Claro TV: 510 HD y 10 SD

DirecTV: 1604 HD y 604 SD

Best Cable: 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: 48.1 HD y 149 SD.

Universitario vs Melgar: historial y últimos resultados

La última vez que jugaron en Arequipa lo ganó Melgar. Aquí de dejamos los últimos cinco resultados en general:

Universitario 4-1 Melgar

Melgar 1-0 Universitario

Universitario 2-0 Melgar

Melgar 0-1 Universitario

Universitario 1-0 Melgar

Universitario vs Melgar: Apuestas y pronóstico