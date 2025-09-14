Anderson Santamaría sufrió dura lesión y no pudo contener las lágrimas: jugador se fue en camilla

Momento de tensión se vivió en el Estadio Monumental de la UNSA con la lesión de Anderson Santamaría. En medio de una pelea por ganar el esférico en ataque, el defensa quiso anticipar a los rivales y se sintió del tobillo para gritar de dolor ante los presentes. Si bien no fue producto de una entrada del rival, el futbolista de Universitario pidió atención médica para ser retirado en camilla.

Según las imágenes que se vieron en la transmisión, todo hace indicar que Santamaría tuvo un mal paso a la hora de la carrera, el cual terminó afectando su tobillo derecho. El jugador quedó tendido en el campo en medio de la sorpresa de todos los jugadores de Melgar y Universitario.

El árbitro Joel Alarcón aseguró a los jugadores que no fue producto de una falta del rival, ya que desde Universitario se reclamaba tarjeta por ver a Anderson Santamaría sentido. Sin embargo, las imágenes muestran que la lesión se dio de manera fortuita, por lo que los médicos solicitaron el cambio de inmediato en esta primera parte del compromiso.

Anderson Santamaría fue directo al camerino de Universitario

Según los reportes de L1 MAX, el cuerpo médico de Universitario indicó que Anderson Santamaría debía ir inmediatamente a los camerinos para ser atendido con mayor atención. No se descarta que deba ser atendido a una clínica local, en caso los doctores determinen que debe ser intervenido de inmediato. Se aguarda pronunciamiento oficial sobre el caso del defensor crema.