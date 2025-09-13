¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC, dónde ver y qué canal transmite la Liga 1?

Sporting Cristal vs Cusco FC se verán las caras en un partido que promete despertar muchas emociones en los hinchas por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, a continuación te contamos el horario confirmado para que sigas todas las incidencias de este gran compromiso

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos saldrán por los tres puntos que les permita imponerse en la cima de la tabla de posiciones liderada por Universitario.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Sporting Cristal vs Cusco FC, válido por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025:

México: 16:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 18:30 horas

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 19:30 horas

España: 00:30 horas (lunes 15 de septiembre)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO?

La transmisión en vivo del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC de este domingo 14 de septiembre será por la señal de L1 MAX a través de los operadores de DirecTV y Win TV. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming por la app de L1 Play (Liga 1 Play) y DGO.

¿Cómo viene Sporting Cristal vs Cusco FC?

Sporting Cristal, dirigido técnicamente por Paulo Autuori, llega con un empate 2-2 en casa con UTC, lo que complicó sus chances de mantenerse en el liderato de la tabla de posiciones tras un buen arranque del Torneo Clausura. Ahora no tienen margen de error en una plaza complicada donde enfrentarán a un rival directo.

Sporting Cristal visita a Cusco FC en el Torneo Clausura

Por su parte, Cusco FC viene de igualar sin goles con Juan Pablo II College en la jornada anterior, pero también con un buen inicio de segunda parte de temporada en el que consiguió una seguidilla de triunfos que les permiten ilusionarse con ganar el trofeo. Los dirigidos por Miguel Rondelli saldrán a hacer respetar su localía.