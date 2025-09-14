0
Sporting Cristal sufre 3 bajas de último momento ante Cusco FC por el Torneo Clausura

A poco del partido clave de temporada ante Cusco FC, Sporting Cristal de Paulo Autuori notifica tres sensibles bajas para el choque por el Torneo Clausura.

Diego Medina
Sporting Cristal tendrá bajas ante Cusco FC por partido del Torneo Clausura.
Sporting Cristal tendrá bajas ante Cusco FC por partido del Torneo Clausura. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal está listo para afrontar un partido clave de temporada ante Cusco FC. El equipo liderado por Paulo Autuori viajó a la Ciudad Imperial con el objetivo de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, recibió una mala noticia al revelarse tres sensibles bajas que complicarían su rendimiento en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sporting Cristal y Cusco FC se juegan el primer lugar por el Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal presenta tres bajas ante Cusco FC

Según pudo informar el periodista Jean Martín Dueñas, Sporting Cristal viajó a Cusco sin tres piezas para conseguir la victoria en condición de visitante. Estos futbolistas son Yoshimar Yotún, Felipe Vizeu y Cristian Benavente. Una sorpresa para cada uno de los aficionados que tenían la ilusión de verlo unos minutos en la Ciudad Imperial.

En el caso de 'Yoshi', se pudo conocer que el comando técnico decidió darle descanso en vista a la exigencia que tuvo con la selección peruana durante la fecha FIFA. Por su parte, el delantero brasileño, conjuntamente con el 'Chaval', no subieron al avión por decisiones de Autuori.

Sporting Cristal

Las 3 bajas de Sporting Cristal para partido del Torneo Clausura.

Estos dos últimos generan preocupación en el hincha de Sporting Cristal, ya que son los flamantes refuerzos para el Torneo Clausura y que su ausencia en cotejos claves deja mucho qué pensar. Es claro que el escenario es complicado por la altura, pero los jugadores han entrenando durante semanas para afrontar algunos minutos ante los cusqueños.

Dicho ello, se estima que tanto Felipe Vizeu como Cristian Benavente se sumen a la lista de convocados para el siguiente partido de Sporting Cristal ante Alianza Atlético de Sullana. Uno de los jugadores que aún no debuta con los 'rimenses' es el 'Chaval', por lo que la afición espera verlo pronto en el Estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Sporting Cristal enfrenta a Cusco FC hoy, domingo 14 de septiembre, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Dicho encuentro inicia a las 17:30 horas locales y se verá por la señal en vivo de L1 MAX desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

