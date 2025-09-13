Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: el sorpresivo once de Autuori para dar el golpe de visita

Sporting Cristal tendrá que ir hasta la Ciudad Imperial para afrontar un partido realmente importante frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El choque quedó pactado para jugarse este domingo 14 de septiembre, tal es así que, los rimenses alistan un sorprendente once para tratar de dar el batacazo en condición de visitante. ¿Cuáles son las variantes de Paulo Autuori?

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, Írven Ávila .

Con la principal novedad de la vuelta del zaguero Miguel Araujo, la escuadra celeste se ilusiona con poder sacar un buen resultado contra los 'Guerreros Dorados'. Cristal, viene de empatar 2-2 ante UTC en el Gallardo, previo a lo que fue la para del Clausura por la fecha FIFA, por ende, urge de poder sumar de a tres para no perderle el paso a Universitario, que parte como líder momentáneo.

En ese sentido, todo hace indicar que el conjunto bajopontino tendrá una dupla central de selección, ya que al lado del ex Alianza Lima estará Luis Abram. Mientras tanto, otro de los regresos en el once será la del delantero Írven Ávila tras cumplir su fecha de suspensión frente al cuadro cajamarquino.

Sporting Cristal va por un triunfo ante Cusco FC de visita

Bajo esa premisa, el equipo liderado por el técnico brasileño Paulo Autuori iría de la siguiente manera, Enríquez en el arco, Sosa y Pasquini como laterales, Araujo, Abram en la zaga defensiva. Pretell, Távara, Yotún serán los volantes, dejando a Christofer Gonzáles, 'Santi' Gonzáles más adelantados. El 'Cholito' Ávila sería el delantero centro.

Alineación de Cusco FC:

Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre Da Silva, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

De otro lado, en el elenco local, Cusco FC, uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025, tiene el objetivo de demostrar toda su solvencia y eficacia ante los cerveceros para tratar de que los tres puntos se queden en casa. Sin embargo, no llegarán completos al contar con dos expulsados tras su último encuentro frente a Juan Pablo II College.

Nos referimos a Carlos Gamarra y Álex Custodio. Ambos defensas centrales serán las principales ausencias para el estratega argentino, Miguel Rondelli. De manera que, durante la semana el DT ya ha venido trabajando en sus reemplazos. La idea es que, el cuadro cusqueño se haga fuerte de local y no de ventaja en una plaza complicada para algunos equipos como la altura.