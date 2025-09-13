- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
Sporting Cristal: Paulo Autuori da el batacazo y convoca a ex Sao Paulo ante Cusco FC
A poco de disputarse el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC, Paulo Autuori sorprende a los hinchas con convocatoria inesperada de ex Sao Paulo de Brasil.
Sporting Cristal se juega una gran final ante Cusco FC por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El equipo celeste viene de un amargo empate ante UTC en casa, por lo que querrá recuperar esas unidades ante un rival directo como lo son la escuadra 'negro y dorado'. Paulo Autuori sabe de la responsabilidad del cotejo y ha sorprendido con convocatoria de ex Sao Paulo.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y qué canal transmite partido del Clausura?
Sporting Cristal convocó a Arnold Cotito
Es evidente que Paulo Autuori ha valorado el nivel de los jóvenes en esta etapa de la temporada, por lo que ahora ha puesto la mirada en el atacante Arnold Cotito. Luego de vivir una experiencia en Brasil con el elenco de Sao Paulo, el joven delantero de 19 años ha sido convocado por primera vez y tiene altas chances de sumar minutos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Este futbolista ha sido convocado a las categorías menores de la selección peruana, así como el haber afrontado torneos internacionales con los 'rimenses' en años anteriores. Ahora, podría cumplir su gran sueño de debutar y darle mayor competitividad a la zona ofensiva.
Arnold Cotito podría tener minutos en Sporting Cristal ante Cusco FC.
Datos de Arnold Cotito
- Edad: 19 años (Cateogoría 2006)
- Altura: 1.74 m.
- Posición: Delantero y extremo derecho
- Agente: AGREF
Sporting Cristal: posible alineación ante Cusco FC
Este sería el once de Sporting Cristal para dar el golpe ante Cusco FC en la Ciudad Imperial: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, Irven Ávila.
Tabla de posiciones Torneo Clausura: así va Sporting Cristal
Esta es la clasificación del Torneo Clausura 2025 previo al partido de Sporting Cristal ante Cusco FC. Recordemos, que a los celestes le restaron tres puntos tras la expulsión de Binacional en la Liga 1:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|7
|7
|15
|2. Sporting Cristal
|6
|11
|14
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|7
|5
|13
|5. Alianza Lima
|7
|2
|12
|6. Los Chankas
|7
|-3
|12
|7. Alianza Universidad
|7
|-1
|10
|8. Sport Huancayo
|8
|-1
|9
|9. FBC Melgar
|7
|-1
|9
|10. Juan Pablo II
|7
|-1
|9
|11. Cienciano
|6
|2
|8
|12. Comerciantes Unidos
|7
|-2
|8
|13. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|14. Ayacucho FC
|7
|-3
|7
|15. ADT
|7
|-6
|7
|16. Alianza Atlético
|6
|0
|6
|17. Sport Boys
|8
|-8
|4
|18. UTC
|6
|-5
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50