Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

Sporting Cristal: Paulo Autuori da el batacazo y convoca a ex Sao Paulo ante Cusco FC

A poco de disputarse el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC, Paulo Autuori sorprende a los hinchas con convocatoria inesperada de ex Sao Paulo de Brasil.

Diego Medina
Paulo Autori sorprende en la convocatoria de Sporting Cristal con un ex Sao Paulo.
Paulo Autori sorprende en la convocatoria de Sporting Cristal con un ex Sao Paulo. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal se juega una gran final ante Cusco FC por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El equipo celeste viene de un amargo empate ante UTC en casa, por lo que querrá recuperar esas unidades ante un rival directo como lo son la escuadra 'negro y dorado'. Paulo Autuori sabe de la responsabilidad del cotejo y ha sorprendido con convocatoria de ex Sao Paulo.

Sporting Cristal vs Cusco FC chocan en el reinicio del Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y qué canal transmite partido del Clausura?

Sporting Cristal convocó a Arnold Cotito

Es evidente que Paulo Autuori ha valorado el nivel de los jóvenes en esta etapa de la temporada, por lo que ahora ha puesto la mirada en el atacante Arnold Cotito. Luego de vivir una experiencia en Brasil con el elenco de Sao Paulo, el joven delantero de 19 años ha sido convocado por primera vez y tiene altas chances de sumar minutos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Este futbolista ha sido convocado a las categorías menores de la selección peruana, así como el haber afrontado torneos internacionales con los 'rimenses' en años anteriores. Ahora, podría cumplir su gran sueño de debutar y darle mayor competitividad a la zona ofensiva.

Sporting Cristal, Arnold Cotito

Arnold Cotito podría tener minutos en Sporting Cristal ante Cusco FC.

Datos de Arnold Cotito

  • Edad: 19 años (Cateogoría 2006)
  • Altura: 1.74 m.
  • Posición: Delantero y extremo derecho
  • Agente: AGREF

Sporting Cristal: posible alineación ante Cusco FC

Este sería el once de Sporting Cristal para dar el golpe ante Cusco FC en la Ciudad Imperial: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Santiago González, Irven Ávila.

Tabla de posiciones Torneo Clausura: así va Sporting Cristal

Esta es la clasificación del Torneo Clausura 2025 previo al partido de Sporting Cristal ante Cusco FC. Recordemos, que a los celestes le restaron tres puntos tras la expulsión de Binacional en la Liga 1:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Los Chankas7-312
7. Alianza Universidad7-110
8. Sport Huancayo8-19
9. FBC Melgar7-19
10. Juan Pablo II7-19
11. Cienciano628
12. Comerciantes Unidos7-28
13. Atlético Grau7-27
14. Ayacucho FC7-37
15. ADT7-67
16. Alianza Atlético606
17. Sport Boys8-84
18. UTC6-52
19. Binacional---

