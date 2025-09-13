Sporting Cristal apabulló 6-0 a rival directo y se acerca al título para impacto de hinchas

Sporting Cristal afrontó los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 ante Cusco FC en el campo de La Florida, Rímac. Los celestes llegaban como firmes favoritos para esta llave y no dudaron en mostrar su buen nivel para conseguir un triunfo de 6-0. Lluvia de goles en el predio 'rimense' para seguir firmes hacia el título.

Los seis goles del equipo 'cervecero' fueron obra de José María Mellán, Carlos Salgado, Raúl Rojas, Alexandro Fanárraga, Matías Martínez y Jair Moretti. Cada uno de estos jugadores aportó lo mejor de sí para que los celestes ahora se mentalicen en el siguiente encuentro por semifinales ante su similar de FBC Melgar.

Sporting Cristal a semifinales del Torneo Juvenil Sub 18.

El once inicial de los celestes fue el siguiente: Bautista; Ballumbrosio, Salgado, Ampuero, Vásquez; Castillo, Sifuentes, Fanárraga; Rojas, Moretti y Mellán. El lateral Duham, habitual jugador en el primer equipo de Cristal, fue titular en este choque, conjuntamente con el atacante Jair.

¿Cómo quedaron las otras llaves de cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18?

El rival de Sporting Cristal, FBC Melgar, enfrentó a Atlético Grau en los cuartos de final y lo goleó con un marcador de 4-0. Buen momento de los rojinegros que ahora harán de todo para avanzar a la gran final en choques de ida y vuelta.

Por otra parte, Alianza Lima superó sin piedad a UTC por 7-0. En tanto, Universitario de Deportes hizo su labor y aplastó por 7-1 a Cienciano. De esta manera, la otra llave de semifinales será entre blanquiazules y cremas, por lo que habrá un clásico en este Torneo Juvenil Sub 18.