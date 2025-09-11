Uribe reveló el sorprendente motivo por el que Benavente no debuta en Cristal: "Autuori sabe..."

Sporting Cristal tiene la consigna de pelear por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 y para ello concretaron la llega de varios refuerzos. Uno de ellos fue Cristian Benavente, quien pese a llegar con el perfil de titular, no ha logrado tener minutos con los rimenses. Sobre ello, Julio César Uribe sorprendió al revelar los motivos por el que el 'Chaval' no ha jugado.

El director general de fútbol de Sporting Cristal se presentó en la última emisión del programa 'Hablemos de MAX' y fue consultado sobre la situación de Cristian Benavente desde su llegada al club. El directivo explicó que uno de los motivos por los que aún no ha debutado es que el jugador se encuentra adaptándose al ritmo y estilo de juego del equipo.

"Está adaptándose a un ritmo, concepto y una forma de juego. Cuando sea requerido, no tenemos ninguna duda que lo va a hacer muy bien. Lo que nosotros tenemos como premisa es que un jugador sea buena persona y él lo es. Su momento va a llegar y nosotros estamos para apoyarlo, él lo sabe porque lo hemos conversado", afirmó.

Video: L1 MAX

Asimismo, recalcó que cuando llegue su oportunidad podrá ser considerado para iniciar acciones. Indicó que su incorporación responde a la confianza de Paulo Autuori en que será un jugador valioso y a la necesidad de contar con opciones en el banquillo.

"Si se le ha incorporado es porque Autuori sabe que es útil. En un campeonato hay muchos imprevistos y por eso hay que tener un plan A, B y C. Cada uno será importante en su momento", enfatizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian Benavente con Sporting Cristal?

Desde que se oficializó su fichaje el 8 de agosto, Benavente no ha sumado minutos en cancha, pese a asegurar que se encuentra en óptimas condiciones físicas, perdiéndose así tres partidos del Torneo Clausura.

Aun así, sigue siendo uno de los refuerzos más destacados de Sporting Cristal. Se confirmó que su contrato es válido hasta diciembre de 2026, asegurándole un año y medio más en el club celeste para consolidarse en el equipo y convertirse en una pieza clave bajo la dirección de Paulo Autuori.

¿Cuánto vale Cristian Benavente?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Cristian Benavente tiene un valor de mercado de 250 mil euros, una cifra que dista enormemente de su máximo histórico de 5,5 millones de euros que logró el 2018.