Martín Cauteruccio sorprende y menciona a Sporting Cristal tras jugar en Bolívar: "En Perú..."

Uno de los jugadores que salió inesperadamente de Sporting Cristal en este 2025 fue Martín Cauteruccio. El delantero decidió jugar por Club Bolívar de Bolivia y afrontar un nuevo torneo en su carrera profesional. De hecho, ahora está siendo clave en la participación de la 'Academia' para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de este contexto que vive 'Caute', el delantero uruguayo-argentino decidió aceptar una entrevista durante la fecha FIFA, en el que no solo habló de su gran momento con Bolívar en un ambiente de altura, sino de su pasado con Sporting Cristal durante temporada y media.

Martín Cauteruccio recordó a Sporting Cristal

Durante sus declaraciones, Cauteruccio calificó como "muy buena" su etapa con Sporting Cristal en Perú. No solo por los registros de gol en una temporada, sino porque pudo afrontar duros encuentros de altura que, al día de hoy, ahora le ayudan al estar en Bolivia.

"Me llamó el nuevo desafío. Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío", declaró Martín Cauteruccio a Radio Sport 890 AM de Uruguay.

Martín Cauteruccio defiende a Bolívar y afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Seguido de ello, dejó en claro estar feliz por los registros de gol que consiguió en una temporada. El exdelantero de Sporting Cristal llegó a ser parcialmente el mejor goleador del mundo, por lo que es una experiencia única y difícil de repetir a sus 38 años de edad.

"Con mucha alegría y mucha ilusión de poder seguir con ese nivel de goles. En esa etapa hubo un goleador impresionante como Gyokeres que no aflojó en todo el año, y a mí sobre el final de la temporada me tocó no tener la misma contundencia, pero igual quedé feliz porque fue una marca impresionante", agregó.