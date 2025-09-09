Alianza Lima vs U de Chile: precios y cómo comprar entradas para partido por Copa Sudamericana

Alianza Lima enfrentará a la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tiene la firme consigna de poder imponerse en los duelos de ida y vuelta para poder seguir haciendo historia y poder sumar su primera estrella internacional. El primer partido se disputará en Matute y aquí te damos a conocer cómo puedes adquirir los boletos para este encuentro.

Cabe recordar que la Conmebol sancionó al conjunto chileno con tener que jugar 7 partidos sin el apoyo de su hinchada, tanto de local como de visitante. De esta forma, no podrá contar con la presencia de su hinchada en ninguno de los dos encuentros.

Precio de las entradas para Alianza Lima vs U de Chile

Norte: S/. 59.90

Sur: S/. 59.90

Oriente: S/. 169.90

Oriente Conadis: S/. 85.90

Occidente Lateral: S/. 249.90

Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90

Occidente Central: S/. 309.90

Alianza Lima anunció el inicio de la venta de entradas para el partido ante U de Chile.

¿Cómo comprar entradas para el Alianza Lima vs U de Chile?

Alianza Lima informó que la venta de los boletos para el compromiso entre Alianza Lima vs U de Chile será mediante la plataforma de Joinnus.pe. Asimismo, la venta iniciará este martes 9 de setiembre a las 11:00 a.m. para los Abonados Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos. Por otra parte, la venta para los aficionados en general dará inicio el mismo día, pero a partir de las 5:30 p.m.

Alianza Lima vs U de Chile: ¿Cuándo juegan?

El duelo de ida entre Alianza Lima vs U de Chile está programado para disputarse el 18 de setiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Este compromiso se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será vital para que la escuadra blanquiazul pueda conseguir una ventaja.