¿Ante Alianza? U de Chile solicitó oficialmente la suspensión de partido clave: todos los detalles

U de Chile tendrá que afrontar un partido clave este domingo 14 de septiembre contra Colo Colo en una nueva edición de la Supercopa en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, este martes se conoció que los 'Azules' presentaron formalmente una carta a la ANFP para que dicho compromiso pueda reprogramarse. ¿El motivo? Te contamos.

PUEDES VER: La millonaria cifra económica que la U de Chile perderá por sanción en el partido con Alianza Lima

U de Chile pidió la suspensión de partido clave: todos los detalles

De acuerdo a la información que brindó Redgol, la directiva del 'Romántico Viajero', a través del presidente Michael Clark acaban de enviar una misiva a Pablo Milad, máximo directivo de la ANFP con el objetivo de que el choque contra los 'Albos' pueda suspenderse o de lo contrario se dispute en otra fecha.

En sus argumentos, la U de Chile detalla que no existen las garantías para llevarse a cabo aquel encuentro, además, de que no sienten que la ANFP les brinde apoyo en torneos internacionales, considerando el próximo cotejo de los 'Azules' frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025.

"U de Chile envía dura carta para reprogramar la Supercopa: apuntan a Milad y la nula ayuda internacional", así tituló el citado portal sureño en su página web. De otro lado, según contó ADN, en dicha carta, la 'U' también se dirige a Yamal Rajab, gerente de ligas de la ANFP, quien había argumentado que la directiva de 'El Bulla', no había presentado su queja de manera formal.

Partido U de Chile vs Colo Colo en suspenso por la Supercopa/Foto: Redgol

Carta de la U de Chile a la ANFP para suspender el duelo ante Colo Colo

"Junto con saludarle, nos dirigimos a usted con profunda sorpresa e indignación luego de escuchar los dichos del Gerente de Ligas Profesionales de la Asociación que usted dirige, Señor Yamal Rajab, quien señaló que no se había recibido del Club Universidad de Chile una solicitud de suspensión o reprogramación del partido que ustedes programaron para el próximo domingo 14 de septiembre, correspondiente a la final de la Supercopa", se detalla en el documento.

"A este respecto, insistimos en que Universidad de Chile está siendo perjudicada en su participación internacional, toda vez que la programación de este partido afecta seriamente al equipo en su cotejo ante Alianza de Lima. Cabe hacer presente que la Federación Peruana de Fútbol ha suspendido el partido de dicho club, mientras miembros de la ANFP (confiamos en que no su directiva ni sus funcionarios) buscan infructuosamente la manera de perjudicar la participación internacional de Universidad de Chile", sentenciaron.