Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de su museo y se reveló la dura razón: "Cada uno..."

Si hay alguien que ha comenzado a perder el cariño de Universitario y sus hinchas, ese es Raúl Ruidíaz. Así lo ha demostrado el club, llegando al punto de retirar las fotos y cosas con respecto a él en el museo que tienen en el Estadio Monumental, causando la sorpresa de todos. Justamente, una persona allegada a la institución se refirió sobre el tema, dando a conocer la razón de dicha decisión.

El gerente de marketing de la 'U', Daniel Amador, causó revuelo en los últimos días al revelar que quitaron todo lo relacionado a la 'Pulga' del Museo Monumental debido al video que publicó en sus redes sociales después de la dura derrota 4-0 de los cremas ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores, en la cual se burló del equipo. Además, mencionó que no le pareció la actitud mostrada por el atacante y que nadie estará por encima del club.

"Creo que cada uno cosecha lo que siembra. O sea, hablo en general, como personas cosechamos lo que sembramos. A mí, particularmente no me pareció. La 'U' es una institución que necesita respeto de todos. Nadie puede estar por encima del club y eso se ha demostrado de una manera muy clara en todos estos años", declaró en entrevista con Colectivo World.

Video: Colectivo World

En Universitario se tomarán medidas si es que hacen algo contra el club

En esa misma línea, el principal encargado del área de marketing del conjunto merengue mencionó que desde hace más de cuatro años vienen trabajando para cuidar la reputación, marca e imagen de la 'U'; y que siempre responderán en caso haya alguien que intente mancillar a la institución.

"Se ha dejado claro que la institución está por encima de cualquier cosa y nosotros como club trabajamos para que así sea, para cuidar la reputación, la marca y la imagen de la 'U'. Nadie va a hacer algo contra Universitario y no tener una respuesta del club", agregó.

Raúl Ruidíaz publicó polémico video tras derrota de Universitario ante Palmeiras

La goleada recibida por Universitario ante Palmeiras dejó muy heridos a los aficionados cremas. Sin embargo, Ruidíaz causó la indignación de todo el pueblo merengue al subir un polémico video en su cuenta de Instagram donde se habría burlado del resultado negativo con una canción haciendo referencia al número cuatro y hablando en portugués, siendo él hincha confeso.

Video: Instagram Raúl Ruidíaz

Ante la ola de críticas que recibió, el futbolista de 35 años lanzó un comunicado por el mismo medio donde aseguró que subió dicha historia haciendo referencia al duelo que iba a jugar Atlético Grau al día siguiente y nunca lo hizo con segundas intenciones. Además, aseguró que nunca se burlaría de Universitario porque le tiene un cariño al club por todo lo que le dio en su carrera.

"Me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas. Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia antes de los partido como motivación. Nunca con segundas intenciones. Si no borré el video fue porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la 'U' sé que no lo va a olvidar", sostuvo.