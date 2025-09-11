¡Quiere estadio lleno! Melgar anunció sorpresiva oferta para partido ante Universitario

El Torneo Clausura 2025 vuelve tras dos semanas de receso y lo hace por todo lo alto, pues este domingo 14 de setiembre se enfrentan Universitario vs. Melgar en un partido de alto calibre entre dos candidatos por el título. El Estadio Monumental de la UNSA será el escenario que albergue el duelo y el cuadro arequipeño quiere que se llene, por lo que sorprendió a sus hinchas al lanzar una irrechazable oferta.

Hace unos días, los Rojinegros anunciaron el inicio de la venta de entradas para el encuentro frente a los cremas, pero en las últimas horas dieron a conocer a sus aficionados que lanzaron un combo únicamente para la tribuna oriente, para que por 80 soles adquieran boletos para este choque y el próximo contra Los Chankas, un 15% menos si es que los compran por separado y así llenar su recinto deportivo.

"¡Ruge por partida doble! Sobrino, aprovecha el Combo Rojinegro con descuento en tribuna oriente y asegura tu aliento para nuestros partidos frente a Universitario y Los Chankas", dio a conocer la institución 'Mistiana' mediante una publicación en sus redes sociales.

Melgar anunció oferta con descuento en tribuna oriente para partido ante Universitario. Foto: FBC Melgar

Universitario vs. Melgar: precios de las entradas

Para alegría de los fanáticos de la 'U', el cotejo se disputará con ambas hinchadas. Eso hace que todos quieran conocer los precios de las entradas, las cuales van entre los 15 a los 252 soles y estas pueden ser adquiridas vía online por la web de Joinnus, además de presencialmente en dos puntos autorizados por el club.

Norte (visita) | 25 soles

Sur niño | 15 soles (online), 17 soles (presencial)

Sur | 25 soles (online), 27 soles (presencial)

Sur Conadis | 18 soles (online), 20 soles (presencial)

Oriente niño | 42 soles (online), 44 soles (presencial)

Oriente | 70 soles (olnine), 72 soles (presencial)

Oriente Conadis | 46 soles (online), 48 soles (presencial)

Occidente niño | 90 soles (online), 92 soles (presencial)

Occidente | 130 soles (online), 132 soles (presencial)

Occidente Conadis | 105 soles (online), 107 soles (presencial)

Butaca lateral | 230 soles (online), 232 soles (presencial)

Butaca central | 230 soles (online), 232 soles (presencial)

Palco Dominó | 250 soles (online), 252 soles (presencial)

Precios de las entradas para el partido entre Universitario vs. Melgar por el Torneo Clausura. Foto: FBC Melgar

Universitario y Melgar buscarán un triunfo en Arequipa

Universitario vs. Melgar será el partido más resaltante en la vuelta del Torneo Clausura 2025, por la fecha 8. Merengues y Rojinegros saldrán a la cancha del Monumental de la UNSA con un objetivo claro, lograr una victoria. Mientras que los dirigidos por Jorge Fossati quieren quedarse con los tres puntos para seguir una semana más en el liderato del certamen y del acumulado; el elenco 'Dominó' hará lo propio en su búsqueda de meterse a la parte alta de la tabla y así no alejarse de la lucha por ser campeón nacional.