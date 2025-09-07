0
¡Sorpresa! Melgar sumó 3 puntos en la tabla de posiciones y se mete en la pelea por el título

Melgar busca recuperarse tras una serie de malos resultados y emocionó a sus hinchas al sumar tres puntos en la tabla. El 'Dominó' sigue en la pelea por el título nacional.

Angel Curo
Melgar sumó 3 puntos y se mete en la pelea por el título
Melgar sumó 3 puntos y se mete en la pelea por el título | Composición: Líbero
Melgar no atraviesa su mejor momento en la temporada, luego de que una serie de malos resultados los dejó relegados en la tabla de posiciones de la Liga 1. La situación era similar en la Liga Femenina, donde acumulaban cuatro partidos sin poder ganar. Sin embargo, el ‘Dominó’ logró sumar tres puntos clave y se mete de lleno en la pelea por conquistar el campeonato.

El cuadro arequipeño tenía la obligación de mejorar su presente en el torneo y logró una agónica remontada por 3-2 ante Real Ancash, luego de ir perdiendo por dos goles. Melgar comenzó sorprendido en el marcador, ya que a los 3 minutos sufrió un gol en contra, y posteriormente Luisana Pastrano puso el 2-0 a favor de Real Ancash.

La escuadra rojinegra empezó a reaccionar y Marcy Carrillo inició la remontada a los 26 minutos. En el segundo tiempo, apareció la figura de Anyella Martínez, quien marcó el empate a los 47' y a los 60' apareció en el área para sentenciar la remontada y darle tres puntos de oro a Melgar.

Anyella Martínez anotó un doblete y le dio la victoria a Melgar.

Con este triunfo, Melgar volvió a la victoria tras cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas) y escaló momentáneamente hasta el sexto lugar de la tabla de la Liga Femenina con 11 unidades. El ‘Dominó’ se ubica así en puestos de cuartos de final, con opciones de pelear por el título.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

EquiposPJPuntos
1. Universitario721
2. Alianza Lima618
3. Club UNSASCC712
4. Carlos A. Manucci711
5. Sporting Cristal611
6. Melgar711
7. Flamengo FBC 68
8. César Vallejo65
9. Killas FC75
9. Biavo FC64
10. Real Ancash73
11. Defensores del Ilucán61

Próximo partido de Melgar en la Liga Femenina

Ahora, la escuadra rojinegra deberá seguir entrenando de la mejor manera para poder enfocarse en su próximo encuentro ante Sporting Cristal. Este duelo promete ser de pronóstico reservado, enfrentando a dos escuadras que pelean por el título.

Angel Curo
