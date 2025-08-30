Vidales dio fuerte comentario sobre el trabajo de Reynoso como DT de Melgar: "Ha sido bien..."

Juan Reynoso asumió el cargo de entrenador del FBC Melgar a principios de agosto de 2025, luego de 11 años, con el objetivo de llevarlos nuevamente al título de la Liga 1. En este contexto, Jhonny Vidales, delantero del equipo arequipeño, concedió una entrevista a un medio local y expresó una opinión contundente sobre la labor del 'cabezón' como director técnico.

En la entrevista con el programa en 'Denganche', el goleador de la temporada actual de la Liga 1, Vidales, fue consultado sobre su percepción del nuevo Melgar tras la llegada de Reynoso como entrenador del equipo arequipeño.

Video: Denganche

"Juan Reynoso nos ha inculcado la idea de que podemos competir por el campeonato. Desde su llegada, ha sido muy exigente. Estamos seguros de que podemos pelear. Se avecinan tres partidos difíciles. El equipo está respondiendo de manera excelente y creo que podemos lograr los resultados", respondió de forma contundente.

Esto deja entender que Jhonny Vidales ve con buenos ojos el método de Juan Reynoso a la hora de realizar sus entrenamientos en FBC Melgar. Además, dejó en claro que su pensamiento ha mejorado desde el arribo del DT peruano, ya que les ha inculcado la idea de que pueden luchar y ganar el título de la Liga 1.

Juan Reynoso como DT de Melgar 2025

Es importante mencionar que desde la llegada de Reynoso, Melgar ha jugado 2 partidos oficiales en los cuales ha conseguido una victoria de 2-1 contra Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA y empató 2-2 con ADT de Tarma en condición de visita en el Estadio Unión Tarma por la fecha 6 y 7 del Torneo Clausura, respectivamente.

Próximo partido de FBC Melgar: Universitario

Melgar recibirá en el Estadio Monumental de Arequipa a Universitario de Deportes por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este gran enfrentamiento está programado para jugarse el 14 de septiembre de 2025 a las 15:00 (hora Perú). El ganador del duelo crucial seguirá definiendo cada vez más el campeonato local y al próximo campeón.