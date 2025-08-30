- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Vidales dio fuerte comentario sobre el trabajo de Reynoso como DT de Melgar: "Ha sido bien..."
Jhonny Vidales fue entrevistado por un medio local y no se guardó nada para dar firmes declaraciones sobre el trabajo de Juan Reynoso como técnico de FBC Melgar de Arequipa por el Torneo Clausura.
Juan Reynoso asumió el cargo de entrenador del FBC Melgar a principios de agosto de 2025, luego de 11 años, con el objetivo de llevarlos nuevamente al título de la Liga 1. En este contexto, Jhonny Vidales, delantero del equipo arequipeño, concedió una entrevista a un medio local y expresó una opinión contundente sobre la labor del 'cabezón' como director técnico.
PUEDES VER: Solano dio fuerte calificativo a Alex Valera tras duelo contra Hernán Barcos: "Resulta extraño..."
En la entrevista con el programa en 'Denganche', el goleador de la temporada actual de la Liga 1, Vidales, fue consultado sobre su percepción del nuevo Melgar tras la llegada de Reynoso como entrenador del equipo arequipeño.
Video: Denganche
"Juan Reynoso nos ha inculcado la idea de que podemos competir por el campeonato. Desde su llegada, ha sido muy exigente. Estamos seguros de que podemos pelear. Se avecinan tres partidos difíciles. El equipo está respondiendo de manera excelente y creo que podemos lograr los resultados", respondió de forma contundente.
Esto deja entender que Jhonny Vidales ve con buenos ojos el método de Juan Reynoso a la hora de realizar sus entrenamientos en FBC Melgar. Además, dejó en claro que su pensamiento ha mejorado desde el arribo del DT peruano, ya que les ha inculcado la idea de que pueden luchar y ganar el título de la Liga 1.
Juan Reynoso como DT de Melgar 2025
Es importante mencionar que desde la llegada de Reynoso, Melgar ha jugado 2 partidos oficiales en los cuales ha conseguido una victoria de 2-1 contra Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA y empató 2-2 con ADT de Tarma en condición de visita en el Estadio Unión Tarma por la fecha 6 y 7 del Torneo Clausura, respectivamente.
Próximo partido de FBC Melgar: Universitario
Melgar recibirá en el Estadio Monumental de Arequipa a Universitario de Deportes por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este gran enfrentamiento está programado para jugarse el 14 de septiembre de 2025 a las 15:00 (hora Perú). El ganador del duelo crucial seguirá definiendo cada vez más el campeonato local y al próximo campeón.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00