Juan Reynoso, DT de Melgar, advierte a Universitario tras debut con triunfo: "Ante la…"

Juan Reynoso inició su nueva era en Melgar consiguiendo un importante triunfo por 2-1 sobre Ayacucho FC por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. De esta manera, el ‘Dominó’ volvió a ganar y el estratega peruano se pronunció en conferencia de prensa post partido disputado en el Estadio UNSA de Arequipa.

El conjunto local salió a buscar el primer gol desde el inicio y a través de Jhonny Vidales pudo abrir el marcador; sin embargo, Franco Caballero encontró la igualdad en el segundo tiempo. Gregorio Rodríguez se convirtió en el héroe al aparecer sobre el final para decretar la victoria.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras debut con triunfo en Melgar?

“Hoy nos faltó contundencia, eso se resuelve trabajando. Hoy perdimos situaciones, más que por falta de calidad por falta de comunicación entre compañeros, si hablamos más, seguro resolveremos mejor. El tema físico está pauteado, el equipo seguro hará una mini pretemporada en fecha FIFA y el partido ante la 'U' seguro estaremos algo mejor”, indicó. Al parecer busca llegar de la mejor manera al partido por el Torneo Clausura contra los cremas.

Asimismo, el exentrenador de la selección peruana se refirió al mercado de pases y confirmó que el plantel del ‘Dominó’ está cerrado. Apuntan a sacar lo mejor en el único torneo (Liga 1) en el que participan.

“Está cerrado el plantel, creo que estamos bien, estamos para competir, tenemos un solo torneo, de repente si hubiera Sudamericana o Libertadores, sería otra cosa. Los chicos están trabajando de forma sorprendente, hay mucha predisposición de ellos para revertir la situación”, añadió.