Juan Reynoso mostró su emoción por volver a Melgar y dejó potente mensaje: "Es el..."

Comenzó una nueva etapa en FBC Melgar. Después de la dura derrota ante Sporting Cristal, el cuadro arequipeño presentó este lunes por todo lo alto a Juan Reynoso como su nuevo director técnico para lo que resta del Torneo Clausura. El 'Cabezón' se mostró emocionado por regresar al club y dejó un comentario que generará diversas reacciones de los hinchas.

Además de no ocultar su alegría por ver lo cambiado que está la institución a su vuelta, el exentrenador de la selección peruana sorprendió a todos en su presentación al asegurar con firmeza que el cuadro rojinegro es el cuarto grande del balompié nacional.

"Es emocionante ver el lugar que es tu casa, hoy el club es diferente y me alegra. Melgar es cuarto grande", declaró el experimentado DT en conferencia de prensa, quien tendrá su segundo paso por el conjunto 'Mistiano' tras un primero que fue exitoso entre 2014 y 2017, con título de Liga 1 incluida en 2015.

Juan Reynoso aseguró que Melgar es el cuarto grande del fútbol peruano en su presentación. Foto: X - Renato Gambarini

Juan Reynoso quiere pelear la Copa Libertadores con Melgar

El estratega de 55 años se ha puesto la vara muy alta en esta nueva etapa con el elenco 'Dominó', pues señaló que llega no solo con el objetivo de colocar a Melgar en los primeros lugares del Torneo Clausura y la Liga 1 2025, sino también con un objetivo claro: pelear por la Copa Libertadores.

"Estoy emocionado de volver a FBC Melgar. Yo vengo con el compromiso de quedarme para pelear la Copa Libertadores", fueron las contundentes palabras de Reynoso.

¿Quiénes integrarán el cuerpo técnico de Juan Reynoso en Melgar?

De acuerdo a lo informado por el propio Melgar, Juan Reynoso no vendrá solo a dirigir a FBC Melgar y traerá a sus hombres de confianza para integrar su comando técnico: Hugo Mora de México y Pablo Zegarra serán sus asistentes, los uruguayos Martín Correa y Mario Mendaña como preparadores físicos y al mexicano Rosalio Díaz como analista de video.

Juan Reynoso estuvo viendo la derrota de Melgar ante Sporting Cristal

Es preciso señalar que Melgar disputó el último domingo un partido muy friccionado ante Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Estadio Alberto Gallardo. Justamente en dicho recinto deportivo estuvo presente Reynoso Guzmán viendo el rendimiento de sus nuevos pupilos junto con el inversionista del club, Jader Rizqallah.

Juan Reynoso estuvo viendo el último partido de Melgar ante Sporting Cristal. Foto: L1 MAX

¿Cuándo debutará Juan Reynoso como DT de Melgar?

Si no hay inconvenientes de último momento, el experimentado técnico hará su estreno en los banquillos de FBC Melgar este domingo 17 de agosto, cuando los arequipeños reciban a Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 6 del Clausura.