Melgar perdió 2 a 1 y ahora Cienciano es líder el campeonato peruano tras 6 jornadas

Melgar cayó en su último encuentro y su clásico rival del sur peruano, Cienciano, logró superarlo en la tabla del torneo nacional tras disputarse seis fechas.


Luis Blancas
Melgar sigue en búsqueda de alcanzar los mejores resultados para ganar el Torneo Clausura, ahora bajo el mando de Juan Reynoso. No obstante, su categoría de 18 años está disputando el Torneo Juvenil Sub 18, donde también se encuentra luchando punto a punto con Cienciano para determinar quién lidera su grupo.

En la jornada 6 de dicho campeonato nacional, Melgar no pudo imponerse ante Los Chankas y perdió sorpresivamente 2 a 1 en condición de visita en Andahuaylas. Mientras que Cienciano del Cusco logró un valioso empate ante Ayacucho FC (1 a 1) en forma de visitante.

Cienciano empató 1 a 1 contra Ayacucho FC por el Torneo Juvenil Sub 18.

Los goles que le dieron la alegría al cuadro de Los Chankas fueron las jóvenes promesas Lyan Buleje y Danilo Serna, quienes hicieron una gran actuación frente a Melgar de Arequipa.

Por el lado del cuadro cusqueño, el juvenil Yván Rojas fue el encargado de empatar el encuentro entre Ayacucho FC y Cienciano en el Torneo Sub-18 peruano. Este resultado contribuyó a que los altiplanos alcanzaran el liderato.

Torneo Juvenil Sub 18: Tabla de Posiciones Grupo C

Tras disputarse 6 fechas, Melgar y Cienciano están luchando palmo a palmo para determinar cuál de los dos equipos es el mejor en el grupo C del Torneo Juvenil Sub 18.

Por ello, luego de disputar la última jornada, Cienciano se posicionó en el primer lugar con 11 puntos, seguido de cerca por Melgar con 10 unidades.

Sus máximos perseguidores son Cusco FC, Los Chankas y Deportivo Binacional, quienes tienen 7, 7 y 6 puntos, respectivamente.

EQUIPOPJDGPUNTOS
1. Cienciano5+511
2. FBC Melgar5+710
3. Cusco FC5+57
4. Los Chankas FC6-57
5. Deportivo Binacional6-46
6. Ayacucho FC6-13
7. Deportivo Garcilaso5-72

Torneo Juvenil Sub 18: Resultados Grupo C

  • Los Chankas 2-1 Melgar
  • Ayacucho FC 1-1 Cienciano
  • Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso
  • Descanso: Deportivo Binacional

