Jugador de Universitario será flamante refuerzo de club campeón del fútbol peruano
Futbolista de Universitario de Deportes dejará la institución para ser el próximo refuerzo de un equipo que salió campeón en el fútbol peruano.
Universitario de Deportes está próximo a disputar el clásico moderno contra Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 y su enfrentamiento contra Palmeiras por la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de todo esto, un futbolista dejaría el club crema para ser cedido a un equipo campeón del fútbol peruano.
Jems Tenorio, jugador de Universitario en la Liga 3, está próximo a ser cedido a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2, según informó Carlos Arrunategui, periodista especializado en tienda crema.Jems Tenorio será cedido a UCV.
El delantero y extremo derecho de 20 años ha jugado 14 partidos de los 18 posibles en la Liga 3, donde no logró anotar a pesar de ser un futbolista ofensivo. En esta temporada, recibió 2 tarjetas amarillas y brindó 1 asistencia.
Su rendimiento detallado muestra que ha participado en un 56% de los onces iniciales de Universitario, ha tenido un 54% de minutos jugados y un 4% en participaciones de gol.Jems Tenorio dejará Universitario para fichar por la Universidad César Vallejo.
A nivel internacional, JemsTenorio ha disputado la Copa Libertadores Sub-20 junto a Universitario. En este certamen jugó 3 de 3 duelos posibles. Sus estadísticas destacan que ha estado en el 67% del once inicial del club, ha disputado el 64% de los minutos y no ha tenido participaciones en goles.
Jems Tenorio en la selección peruana
El delantero de 20 años ha formado parte de la selección peruana Sub-20 en 2024. Jems Tenorio ha jugado 7 partidos de 12 encuentros, donde en solo una ocasión anotó un gol, el cual fue frente a Costa Rica Sub-20.
Una noticia negativa es que solo ha participado en partidos amistosos con la selección de Perú y, cuando tuvo la oportunidad de ser convocado para el Sudamericano Sub-20, no fue incluido en la lista de encuentros.
