Jugador de Universitario será flamante refuerzo de club campeón del fútbol peruano

Universitario de Deportes está próximo a disputar el clásico moderno contra Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 y su enfrentamiento contra Palmeiras por la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de todo esto, un futbolista dejaría el club crema para ser cedido a un equipo campeón del fútbol peruano.

Jems Tenorio, jugador de Universitario en la Liga 3, está próximo a ser cedido a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2, según informó Carlos Arrunategui, periodista especializado en tienda crema.

Jems Tenorio será cedido a UCV.

El delantero y extremo derecho de 20 años ha jugado 14 partidos de los 18 posibles en la Liga 3, donde no logró anotar a pesar de ser un futbolista ofensivo. En esta temporada, recibió 2 tarjetas amarillas y brindó 1 asistencia.

Su rendimiento detallado muestra que ha participado en un 56% de los onces iniciales de Universitario, ha tenido un 54% de minutos jugados y un 4% en participaciones de gol.

Jems Tenorio dejará Universitario para fichar por la Universidad César Vallejo.

A nivel internacional, JemsTenorio ha disputado la Copa Libertadores Sub-20 junto a Universitario. En este certamen jugó 3 de 3 duelos posibles. Sus estadísticas destacan que ha estado en el 67% del once inicial del club, ha disputado el 64% de los minutos y no ha tenido participaciones en goles.

Jems Tenorio en la selección peruana

El delantero de 20 años ha formado parte de la selección peruana Sub-20 en 2024. Jems Tenorio ha jugado 7 partidos de 12 encuentros, donde en solo una ocasión anotó un gol, el cual fue frente a Costa Rica Sub-20.

Una noticia negativa es que solo ha participado en partidos amistosos con la selección de Perú y, cuando tuvo la oportunidad de ser convocado para el Sudamericano Sub-20, no fue incluido en la lista de encuentros.