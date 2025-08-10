Fossati fue contundente sobre error de Riveros que casi cuesta un gol a Universitario: "Una..."

Universitario logró una ajustada victoria 1-0 sobre Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Aunque los cremas no mostraron su mejor versión, una de las jugadas más comentadas fue el grosero error de William Riveros en el primer tiempo, que estuvo cerca de costarles un gol en contra. Tras el encuentro, Jorge Fossati se refirió a esta acción.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el error de William Riveros?

Una vez se dio el pitazo final, durante la conferencia de prensa, el DT del cuadro estudiantil, Jorge Fossati, no dudó en referirse sobre el error de Riveros y lejos de criticarlo, explicó a que se debió este fallo.

Según el 'Nonno' este error se debió a que las camisetas de ambos equipos serán sumamente similares en cuanto al color, lo que pudo haber provocado el fallo de Riveros al pensar que no tenía rivales cerca. Además, le restó importancia al asegurar que siempre se pueden presentar este tipo de erorres.

Video: GOLPERÚ

"Se equivoca una vez el 'paragua' (William Riveros) en el primer tiempo. Precisamente, se equivoca porque ninguna camiseta le hace pensar que hay rivales. Entonces, por eso sale jugando con una pelota que pudo haber restado y punto. Te pasa un error de esos y lo puedes pagar carísimo cuando tuviste muchas ocasiones. Errores siempre hay, pero no gruesos, no es algo que me dejara preocupado", expresó.

Jorge Fossati fue autocrítico tras la victoria de Universitario

De igual manera, el estratega de Universitario hizo especial énfasis en su falta de efectividad de cara al arco, algo que lo dejó sumamente preocupado de cara a los próximos partidos, ya que considera que lo podrían lamentar en un futuro.

"Si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos en un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos. Acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol: goles que se erran en un lado, te embocan en el otro", indicó.