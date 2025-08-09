Fossati fue directo al señalar lo que no le gustó de la 'U': "Totalmente insatisfecho..."

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria 1-0 ante Sport Boys en el Estadio Monumental en un partido donde los cremas no estuvieron precisos de cara al arco contrario, pero que anotó un gol que le bastó para alcanzar momentáneamente el primer lugar del Torneo Clausura 2025. Pese al buen resultado, Jorge Fossati no se guardó nada y fue contundente acerca de lo que no le gustó del cuadro crema.

El estratega uruguayo se acercó a los medios de comunicación para dar sus impresiones del encuentro y reveló que hubo una cosa que no le gustó de sus dirigidos, que no convirtieron más tantos en proporción a las oportunidades de gol que le generaron al conjunto rosado porque esto le pudo haber costado los tres puntos a la 'U'.

"Yo te resumiría que si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos en un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos. Acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol: goles que se erran en un lado, te embocan en el otro", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Jorge Fossati espera que Universitario pueda ser más eficaz ante Palmeiras

En esa misma línea, el 'Nonno' dio como ejemplo el error que tuvo César Inga en una de las ocasiones de gol que tuvieron, señalando que esos fallos los pueden pagar caro en cualquier compromiso. Además, se mostró esperanzado con que las chances de anotar que desaprovecharon ahora las puedan concretar en su siguiente encuentro frente a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Precisamente (César Inga) se equivoca porque mira y ninguna camiseta le hace pensar que hay rivales. Por eso sale jugando en una pelota que él podía haber rematado y punto. Te pasa un error de esos y lo puedes pagar carísimo cuando resulta que tuviste muchas (opciones de gol). Después no vi errores gruesos en alguna de las dos partes, sea defendiendo o atacando, que me dejara preocupado. Esperemos que los que no se convirtieron hoy se puedan convertir en el próximo partido", agregó.