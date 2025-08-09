¡Atención, Universitario! Palmeiras tendría una sensible baja para partido por Copa Libertadores

El duelo entre Universitario vs Palmeiras promete ser uno de los más emocionantes de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cremas enfrentarán a uno de los candidatos al título y buscarán conseguir un gran resultado en el Estadio Monumental. En la previa de este encuentro, se conoció que una figura del 'Verdao' se perdería este duelo.

El periodista brasileño André Hernan informó que Palmeiras tendría todo listo para cerrar el traspaso de una de sus más grandes promesas en su equipo: el defensa Vanderlan Barbosa. Según mencionó el citado comunicador, el lateral pondría fin a su etapa en Brasil y firmaría por Red Bull.

De igual forma, André Hernán aseguró que Vanderlan se despedirá del equipo este domingo 10 de agosto. Por lo que no estará disponible para jugar ante Universitario por los octavos de la Conmebol Libertadores.

"Cerrado: Vanderlan fichará por Red Bull. 7 millones de euros (45 millones de reales) por el 85 %. Palmeiras se quedará con el 15 %. El jugador se despedirá el domingo y viajará a Bragança el lunes", publicó el periodista deportivo en su cuenta de 'X'.

Vanderlan, defensa de Palmeiras, será vendido y no jugará ante Universitario.

Números de Vanderlan con Palmeiras este 2025

El habilidoso defensa brasileño ha sido uno de los habituales en el esquema del DT Abel Ferreira a lo largo de la temporada, ya que ha logrado disputar 22 partidos entre todas las competiciones, donde dejó buenas sensaciones y aportó con dos asistencias de gol.

En todos estos encuentros, Vanderlan Barbosa, a sus 22 años, se consagró como una de las grandes promesas del 'Verdao' y rápidamente se fue ganando pretendientes.

¿Cómo llega Palmeiras al partido ante Universitario?

El 'Verdao' no llegará en su mejor momento al enfrentamiento ante Universitario, pues vienen recibiendo duras críticas por parte de su exigente hinchada, tras no haber podido ganar en los últimos 3 partidos. En ese sentido, Palmeiras estará obligado a vencer a la 'U' en el Monumental para poder volver a la senda del triunfo y encaminar su clasificación.