Conmebol designó a polémico arbitro para partido de Universitario vs Palmeiras por Libertadores

Universitario sigue a paso firme en el Torneo Clausura, donde acaban de lograr un valioso triunfo por 2-0 ante Alianza Universidad y esperan repetir la actuación ante Sport Boys este sábado. No obstante, los cremas también se mentalizan en disputar la Copa Libertadores, donde enfrentarán a un duro rival como Palmeiras en busca de seguir avanzando en el torneo.

Previo a este enfrentamiento de alta intensidad, la Conmebol decidió que el argentino Facundo Tello sea el arbitro principal en este duelo. No obstante, su designación ha despertado la atención, ya que se trata de un árbitro con una amplia trayectoria, que incluso llegó a pitar en el Mundial de Clubes 2025, aunque dejó una polémica que se recuerda hasta hoy en día.

¿Quién es Facundo Tello el árbitro para el Universitario vs Palmeiras?

Facundo Tello es un árbitro argentino reconocido por su carácter firme y su amplia experiencia internacional. Ha dirigido encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el Mundial de Qatar 2022 y, recientemente, el Mundial de Clubes 2025.

Facundo Tello dirigió el Real Madrid vs Al Hilal en el Mundial de Clubes. Foto: AFP

Aunque no es conocido por protagonizar grandes polémicas, en el Mundial de Clubes fue juez del Real Madrid vs. Al Hilal, donde cobró un penal dudoso a favor del equipo español tras ser llamado por el VAR, aunque Fede Valverde terminó fallándolo. Además, añadió 7 minutos de descuento, pero recién pitó a los 9', cuando el conjunto merengue estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Terna arbitral para el Universitario vs Palmeiras

La Conmebol decidió por una terna argentina para el duelo entre Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores. Facundo Tello será el juez principal; mientras que, el encargado del VAR será Silvio Trucco.