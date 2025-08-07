Conmebol designó a polémico arbitro para partido de Universitario vs Palmeiras por Libertadores
La Conmebol anunció a un polémico árbitro para dirigir el partido entre Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores. Conoce como se integra la terna arbitral.
Universitario sigue a paso firme en el Torneo Clausura, donde acaban de lograr un valioso triunfo por 2-0 ante Alianza Universidad y esperan repetir la actuación ante Sport Boys este sábado. No obstante, los cremas también se mentalizan en disputar la Copa Libertadores, donde enfrentarán a un duro rival como Palmeiras en busca de seguir avanzando en el torneo.
PUEDES VER: Futbolista dejó Universitario en plena Liga 1 y fue presentado por club de Uruguay: "Bienvenido"
Previo a este enfrentamiento de alta intensidad, la Conmebol decidió que el argentino Facundo Tello sea el arbitro principal en este duelo. No obstante, su designación ha despertado la atención, ya que se trata de un árbitro con una amplia trayectoria, que incluso llegó a pitar en el Mundial de Clubes 2025, aunque dejó una polémica que se recuerda hasta hoy en día.
¿Quién es Facundo Tello el árbitro para el Universitario vs Palmeiras?
Facundo Tello es un árbitro argentino reconocido por su carácter firme y su amplia experiencia internacional. Ha dirigido encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el Mundial de Qatar 2022 y, recientemente, el Mundial de Clubes 2025.Facundo Tello dirigió el Real Madrid vs Al Hilal en el Mundial de Clubes. Foto: AFP
Aunque no es conocido por protagonizar grandes polémicas, en el Mundial de Clubes fue juez del Real Madrid vs. Al Hilal, donde cobró un penal dudoso a favor del equipo español tras ser llamado por el VAR, aunque Fede Valverde terminó fallándolo. Además, añadió 7 minutos de descuento, pero recién pitó a los 9', cuando el conjunto merengue estuvo cerca de quedarse con la victoria.
Terna arbitral para el Universitario vs Palmeiras
La Conmebol decidió por una terna argentina para el duelo entre Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores. Facundo Tello será el juez principal; mientras que, el encargado del VAR será Silvio Trucco.
- Árbitro principal: Facuando Tello (ARG)
- Asistente 1: Juan Bellati (ARG)
- Asistente 2: Maximiliano del Yesso (ARG)
- Cuarto árbitro: Luis Lobo (ARG)
- VAR: Silvio Trucco (ARG)
- AVAR: Pablo Dovalo (ARG)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90