Palmeiras en crisis: hinchas insultan a DT antes de enfrentar a la 'U' y él responde sin filtros

Cada vez falta menos para que Universitario enfrente a Palmeiras en eliminatoria a doble partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025 y el conjunto brasileño ha entrado en "crisis", pues fue eliminado de la Copa de Brasil el último jueves a manos de Corinthians, resultado con el que aumentan su mala racha a tres partidos seguidos sin ganar y los hinchas se la agarraron con el técnico del equipo, Abel Ferreira.

PUEDES VER: Conmebol designó a polémico arbitro para partido de Universitario vs Palmeiras por Libertadores

Para sorpresa de todos en tierras brasileñas, el 'Verdao' fue superado en octavos de final de la copa local a manos del 'Timao' por un resultado global de 3-0 tras caer por dos goles en la vuelta como local. Esto causó la indignación de los más de 41 mil aficionados, quienes en los últimos minutos de la contienda insultaron al DT portugués y pidieron su salida del club.

Esto generó la inmediata reacción de Ferreira, quien no dudó ni un segundo y comenzó a aplaudir mientras caminaba en la zona técnica, causando la ira total de los asistentes al Allianz Parque, que aumentaron su voz de protesta diciéndole palabras de grueso calibre. "Oye, Abel, vete a la m...", se escuchó en las cuatro tribunas del estadio.

Video: Globo Esporte

Abel Ferreira explicó el por qué aplaudió a los insultos que recibió

El entrenador de 46 años dio la cara ante los medios de comunicación tras la derrota de Palmeiras y explicó que no fue una respuesta irónica aplaudir a las duras críticas, sino que lo hizo para pedir el apoyo de todos los hinchas en estos momentos complicados del equipo.

"Lo grabé, lo escuché y en ningún momento ironicé. Siempre he pedido apoyo, y eso es lo que espero, incluso en momentos difíciles. Perdimos un partido contra un rival que ha ganado poco o nada desde que llegué. Y ahora nos toca a nosotros, la familia del Palmeiras, que yo no era, pero he aprendido a serlo. Tengo sentimientos y emociones, y de verdad pedí el apoyo de nuestra afición", declaró en conferencia de prensa.

Video: Palmeiras

¿Palmeiras realmente está en crisis futbolística?

Como lo mencionamos líneas arriba, Palmeiras no gana hace tres encuentros (los dos con Corinthians por la Copa de Brasil y el empate con Vitoria por el Brasileirao) y lleva ocho derrotas en la temporada, pero eso no quiere decir que esté en un mal momento, pues actualmente es tercero en el campeonato de Primera División con 33 puntos, fue cuartofinalista del último Mundial de Clubes y está en octavos de final de Copa Libertadores.

Palmeiras viene realizando una gran temporada 2025, pese a los tres duelos seguidos sin ganar que atraviesa. Foto: FIFA