¿Universitario romperá el mercado con un delantero para la Libertadores? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes está contrarreloj si quiere reforzarse de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura 2025. En las últimas horas creció el rumor sobre la posible incorporación de Gianluca Lapadula, pero esta fue desmentida. Ante esta situación, conoce si los cremas tienen contemplado romper el mercado con el fichaje de un delantero para lo que resta de la temporada.

Para sorpresa de todos los hinchas, la 'U' tuvo una opción de contratar a un atacante nacional que milita en el extranjero, pero esta terminó cayéndose debido a que existió una diferencia importante a nivel económico en las negociaciones entre ambas partes. Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta, aunque no soltó el nombre del futbolista en cuestión.

"En los últimos días, en la 'U' se activo la posibilidad por un jugador nacional, pero finalmente no se terminó dando. Es uno que está afuera. Se dio esta opción, se conversó, pero había una diferencia económica muy grande", sostuvo en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

¿Universitario va a fichar a un delantero para la Copa Libertadores y la Liga 1 2025?

En la conferencia de prensa de presentación de la nueva administración del club de Ate, el director deportivo Álvaro Barco confirmó que el plantel está cerrado y no habrán incorporaciones para lo que resta del 2025. Sin embargo, citado comunicador no descarta que exista un fichaje de último momento, sobre todo porque hasta el viernes 8 de agosto se pueden inscribir jugadores en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Mañana es el último día para la modificación de la lista (de buena fe) de la Conmebol Libertadores. Entonces, la 'U' dice que sí van a fichar un jugador, tiene que ser apuntando a la Libertadores porque si es después de ese viernes ya no interesa. La idea es que si hay un jugador que llegara, tendría que cerrarse hoy para ser inscrito mañana", agregó en L1 MAX.

Gianluca Lapadula no llegará a Universitario

Las especulaciones crecieron en las redes sociales con respecto a la posibilidad de que Gianluca Lapadula llegue a Universitario. Sin embargo, el cuadro merengue descartó dicha opción, aunque resaltaron sus capacidades como delantero.

"Sobre Gianluca Lapadula, sin duda que cualquier equipo quisiera contar con él, pero estamos hay que ser responsable, porque definitivamente estamos hablando de cifras imposibles", comentó Barco cuando se le consultó sobre el tema.

Gianluca Lapadula no reforzará a Universitario para el segundo semestre del 2025. Foto: Spezia