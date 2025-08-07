0

Universitario no tiene el plantel cerrado: el jugador que llegaría para conseguir el 'tri'

Universitario de Deportes quiere salir tricampeón de la Liga 1 esta temporada y para ello se confirmó que el mercado de pases sigue abierto para un futbolista.

Universitario aún planea incorporaciones.
Universitario aún planea incorporaciones.
Uno de los principales candidatos a llevarse la Liga 1 esta temporada es Universitario de Deportes, que quiere ser tricampeón nacional y para ello ha conformado un plantel sumamente competitivo. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Fossati todavía no se encuentra cerrado y en pleno mercado de fichajes los merengues tendrían en mente la incorporación de un último futbolista.

Universitario perdió a importante futbolista.

Mediante el programa más reciente de L1 MAX, el conocido periodista Gustavo Peralta sorprendió a todos los aficionados del conjunto crema al informar que en la 'U' todavía no han terminado las contrataciones de cara al resto del Torneo Clausura y los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Palmeiras. Sin embargo, no confirmó ningún nombre de momento.

"El mercado de pases no está cerrado para Universitario. Si se presenta una oportunidad, el equipo la va aprovechar. Eso sí, sería un jugador nacional si en caso se da", precisó el mencionado comunicador, dejando claro que si bien no está descartado contratar a otro jugador, tampoco es una prioridad en Universitario de Deportes.

Recordemos que de momento la 'U' solo ha realizado dos incorporaciones para el resto de la temporada, y se trata de los futbolistas Jesús Castillo y Anderson Santamaría que cuentan con amplia experiencia en la selección peruana. Ambos jugadores se encontraban jugando en el extranjero y el elenco crema los contrató con el firme objetivo de salir tricampeón de la Liga 1.

Universitario está de aniversario

Este jueves 7 de agosto, Universitario de Deportes cumplió 101 años de vida institucional y sus hinchas en todas partes del mundo se encuentran celebrando desde la madrugada. Recordemos que en su centenario logró salir bicampeón del fútbol peruano y esta temporada quiere seguir brindándole alegrías a su afición.

