Nuevos cambios en el once de Universitario: las modificaciones de Fossati ante Sport Boys

Universitario entrará a una seguidilla intensa de partidos que corresponden a la Liga 1 y a la Copa Libertadores, por lo que Jorge Fossati tendrá que armar una estrategia para mantener a sus dirigidos en ritmo, pero sin exponerlos a lesiones propias de fuertes jornadas.

PUEDES VER: Conmebol designó a polémico arbitro para partido de Universitario vs Palmeiras por Libertadores

La primera medida sería pensando en el once que presentará en el enfrentamiento que tendrá ante Sport Boys en la quinta fecha del Torneo Clausura, que se jugará en el Estadio Monumental, y con novedades en su alineación, pues vuelven a ser considerados elementos que salieron de lista ante Alianza Universidad.

El retorno de Edison Flores y Diego Churín serían las principales novedades en lista de Universitario, principalmente el del 'Orejas', quien regresaría a la formación titular de la 'U', según explicó Gustavo Peralta en el programa L1 Radio, además, reveló que Miguel Vargas se mantendría firme en el arco en lugar de Sebastián Britos.

"Creo que va a seguir tapando Vargas. Es un sospecha. No es que le esté quitando la confianza Fossati a Britos, hay un tema en el tobillo, pero no es nada grave. Quiere darle un poco de movimiento, que arrancó Concha pero puede ser que ante Boys arranque Vélez. Además creo que Ancajima tendrá minutos. Churín sale en lista y Flores vuelve", sostuvo.

De esta manera el posible once de la 'U' sería formado así: Miguel Vargas, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez, César Infa, Edison Flores y Alex Valera.