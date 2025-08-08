0

¿Se burló de Alianza Lima? Velazco y su potente declaración sobre Universitario: "No digo mesa..."

El administrador de Universitario brindó conferencia de prensa y ocasionó la reacción de diversos hinchas al mencionar que no menciona "mesa" para no afectar a nadie.

Redacción Líbero
Franco Velazco recibió a los medios de comunicación en su primera conferencia en calidad de administrador temporada de Universitario de Deportes y entre sus declaraciones, el abogado ratificó su compromiso con la institución deportiva, en la que ya tuvo presencia desde la gestión de Jean Ferrari.

Velazco no solo aclaró el panorama de su gestión en la 'U', además su equipo de trabajo se refirió a temas deportivos y de marketing, sin embargo, uno de los momentos más llamó la atención y que ocasionó risas de sus compañeros fue cuando mencionó "mesa" y señaló que no quiere molestar a nadie. ¿Acaso fue una indirecta para Alianza Lima?

Ante la consulta sobre el respaldo para su elección que recibió de parte de Jorge Fossati y los jugadores del plantel, el administrador de Universitario aseguró fue determinante el apoyo que tuvo por la delegación, y no desaprovechó para hacer un comentario que fue señalado como un dardo para los 'blanquiazules'.

"Él señaló que es importante para el logro de los objetivos tener cuatro patas de la mesa. Y no digo mesa porque puedo chocar con alguien por ahí pero sí las cuatro columnas como le digo yo, que básicamente son hinchada, dirigentes, futbolistas y comando técnico…", sostuvo.

Pero no fue todo, además advirtió que responderá como lo considere si encuentra algún ataque o intervención de parte de Alianza Lima y contra Universitario: "En la medida en que no haya intromisiones y que la relación se mantenga dentro del ámbito deportivo, nosotros vamos a estar tranquilos. Si nos pinchan y se meten en temas que no les importan, vamos a salir adelante para defender a la institución", manifestó Franco Velazco.

