- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Ucrania vs Francia
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Francia vs Ucrania EN VIVO por Eliminatorias 2026: ¿A qué hora juegan y dónde ver transmisión?
Francia visita a Ucrania este viernes 5 de septiembre (1:45 p. m. hora peruana) por el Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Partidazo en en el Stadion Miejski, Breslavia, Polonia, entre las selecciones de Francia vs. Ucrania, válido a la jornada 5 del grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El encuentro está programado para que se dispute este viernes 5 de septiembre de 2025, a las 1:45 p. m. (hora peruana).
Francia llega como favorita para quedarse con la victoria. La seleccion que es dirigida por Didier Deschamps viene de vencer a Alemania 2-0 en la Nations League con figuras consagradas como Mbappé, Tchouaméni y Dembélé, proóximo Balón de Oro.
Por su parte, Ucrania, dirigida por Serhiy Rebrov, viene de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en amistoso y busca dar la sorpresa en el Grupo D, para soñar con la clasificación directa al Mundial.
Recordemos que Ucrania necesita ganar el grupo D para lograr la clasificación directa al Mundial, pero esta opción es casi imposible, ya que Francia sigue invicta y solo avanza el primero de cada grupo. La otra opción es terminar segundo y jugar el repechaje Europe.
En caso no se concrete de ambas maneras, existe una tercera opción. Tener un buen ranking en la Nations League para poder acceder al repechaje incluso si no es segundo.
Ucrania vs Francia: alineaciones
Ucrania: Riznyk; Zinchenko, Mykolenko, Zabarnyi, Tymchyk; Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk; Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk.
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Theo Hernández, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Doué; Dembélé, Thuram, Mbappé.
A qué hora juega Ucrania vs Francia:
- México: 12:45 horas
- Perú: 13:45 horas
- Ecuador: 13:45 horas
- Colombia: 13:45 horas
- Bolivia: 14:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 14:45 horas
- Argentina: 15:45 horas
- Brasil: 15:45 horas
- Uruguay: 15:45 horas
- Chile: 15:45 horas
Francia vs. Ucrania: dónde ver transmisión
- México: Sky+
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, FOX Sports App, Fox Sports 2
- Argentina: Disney+, ESPN
- Chile: Disney+, ESPN
- Paraguay: Disney+, ESPN
- Peru: Disney+, ESPN
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00